7私醫共發2萬免針紙 10‧12作廢 佔整體豁免證明書逾半 多一人涉濫發被捕

公務員局：正檢視850僱員免針紙

醫務衛生局和衛生署已將相關案件轉交香港醫務委員會跟進，醫委會回覆本報查詢時表示，醫生如以專業身分發出載有失實或誤導聲明或其他不當的證明書或類似文件，將面對紀律處分程序，惟醫委會具行使紀律處分的權力，不宜評論個別醫生的紀律個案。公務員事務局回覆本報表示，現時約850名政府僱員持有新冠疫苗接種醫學豁免證明書，涉事7名醫生所發的證明書將被視為失效，有關安排同樣適用於政府僱員，政府正檢視由僱員提交的證明書，未能提供進一步資料。

傅元龍涉發3200免針紙 索價數千

男西醫傅元龍昨早被捕，涉嫌「製造虛假文書」，警方指今年2至5月，傅共發出超過3196張相關豁免證明書，每張索價3000至5000元，警方在搜查診所時檢獲病人紀錄、電腦及約5.6萬現金。政府昨日下午公布傅元龍及其餘6名涉嫌濫發「免針紙」的醫生名單，分別為戴港盛、蔡淑梅、王秉亮、殷錦新、陳凱旭、林定儀，7人簽發的醫學豁免證明書將於10月12日起失效（見表）。

本報記者昨到傅元龍駐診診所，門外未見醫生姓名，只寫有「英國內外婦產科學士」及「皇家外科院士耳鼻喉」的學歷。診所旁的士多職員稱，診所約開業數年，只有醫生一人經營，過往未見求診者大排長龍。本報根據警方早前公布統計，至今就濫發免針紙拘捕6名醫生、5名職員及22名應診者，涉嫌發出2.8萬張免針紙。醫衛局上周回應本報稱，現時仍有4萬張有效免針紙。警方3月搜查醫生陳凱旭的診所，拘捕診所職員，而陳當時不在香港，警方昨日回覆指陳正被通緝。

另一女醫父為前港大醫學院長林兆鑫

另外，上周四被捕女醫生林定儀，與港大醫學院前院長林兆鑫的女兒同名。醫委會名冊顯示，只有一名註冊醫生名為「林定儀」，2002年畢業於港大內外全科醫學士，與林兆鑫大女背景脗合。林兆鑫是著名腸胃科醫生，曾為前特首董建華的私人醫生，2001至2007年任港大醫學院院長，2009年被指在任院長時侵吞近400萬捐款，他承認一項公職人員行為失當，判囚25個月，另遭停牌9個月，目前仍有執業。

議員倡安排涉事市民醫療評估助起訴

立法會議員楊永杰表示，支持政府取消有關「免針紙」，促請衛生署與大學醫學專家合作，安排曾在涉事醫生領取「免針紙」的市民再次接受醫療評估，以助警方起訴違法醫生，以及向使用「免針紙」者追究刑事責任。

明報記者

（新冠疫情）