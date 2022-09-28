涉助刺警男友離港案 舉證曾搜尋機票 警專家述Google運作

指電腦有其他裝置搜尋紀錄

控方案情指出，黃均華在刺警後多次與女友張芷程（案發時25歲）通電話，同晚偕女友到機場，登上出發往倫敦的飛機，最終在機上被捕。警方事後在張芷程於灣仔稅務大樓辦公室的電腦，發現其Google瀏覽紀錄顯示，用戶在前年7月1日多次搜尋航班、機管局等資料，並瀏覽國泰航空網上訂票網站；而在7月1日至5日，沒有任何人使用該辦公室的電腦。

控方昨傳召專家證人、高級督察林怡解釋Google Chrome的運作。林供稱，若用戶開啟Google的同步功能，並在不同裝置登入同一Google帳戶，便能找到用戶在不同裝置的使用紀錄，包括瀏覽Google搜尋系統、不同網址等紀錄。林又確認，若沒有人於前年7月1日使用張芷程的桌上電腦，其Google紀錄可能是用戶使用其他裝置的瀏覽紀錄，若是由陌生的裝置登入帳戶，Google會發出安全信息，而Google沒有在6月30日至7月1日向被告發出安全信息。

辯方：一早登入 之後不發安全信息

辯方在盤問時指出，若有人於7月1日前登入帳戶，並在7月1日使用該帳戶瀏覽網頁，Google不會再發出安全信息；林怡同意。審訊明續。

【案件編號：DCCC 189、210、809/21】

（反修例風暴）