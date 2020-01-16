控未為612基金註冊 6人表證成立 辯方質疑治喪會無註冊 官：不屬社團

官：治喪會非為宗旨而聚集

6名被告為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、立法會前議員何秀蘭、歌手何韻詩、基金秘書施城威，各被控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪。

控方昨讀出駐國安處警長蔡健章（音譯）的書面供辭，他指「真普選聯盟有限公司」戶口有10.3萬宗交易，總存款4.5億元。嚴官關注金額與控方開案陳辭所說的2.7億元有別，控方解釋，總存款將跨行轉帳計算在內，扣除後淨存款為2.7億元。

警長蔡健章亦出庭作供。代表陳日君及何秀蘭的資深大律師彭耀鴻盤問蔡，上述戶口的平均交易額是否約4000元？蔡回答「無計過」。彭再表示，絕大部分都是小額，例如500元、1000元及1萬元，超過10萬元的存款總額不超過900萬元；蔡先回應稱數目太多，並無留意，繼而說「答你唔到，我無分類」。

辯方指大部分交易皆小額

警：答你唔到 我無分類

控方證人、警察牌照課高級督察龔伊琳供稱，612基金從無提交註冊或豁免註冊申請。辯方大律師管致行表示，社會上有各樣組織或聯繫，並非所有都要登記，問「何鴻燊治喪委員會」及「李家超競選辦」是否均沒有註冊為社團。控方質疑此與案無關，嚴官亦打斷提問，稱辯方可在陳辭階段提出。

10‧26結案陳辭 官盼各方詮釋社團

控方舉證完畢，嚴官裁定6名被告表證成立。彭耀鴻質疑控方的檢控基礎，稱控方至今未交代為何612基金是一個「社團」。嚴官表示，《社團條例》有就「社團」釋義，但相對簡單，現時控方依賴「一個人或以上的組識，不論宗旨」舉證，很多組識表面上符合釋義，但條例亦列出了各種豁免情况，例如小學生辦音樂學會。

嚴官提到，辯方審訊時提出的「治喪委員會」並無宗旨，「而係辦一件事」，故此不是社團；又舉例集體團拜、中秋家宴均屬家人之間的聯誼，不是為宗旨而聚集；宗族間聯誼、集合宗親等就須登記為社團，不過一切需視乎證據。嚴官又說，本案涉及相當多證據，雙方各有演繹，希望各方在陳辭中協助法庭，即在法律上如何詮釋「社團」，強調《社團條例》可影響整個社會，如無案例可循，仍要「合乎常識地處理」。

【案件編號：WKS 4829-4834/22】

（反修例風暴）

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