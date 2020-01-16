港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：「港澳藥械通」建預審庫 供藥企自願申報加快批

【明報專訊】廣東省藥品監督管理局早前公告，建立「粵港澳大灣區內地臨牀急需進口港澳藥品醫療器械預審品種數據庫」（以下簡稱「預審庫」），持有相關藥品或醫療器械在境外上市許可的企業或其在中國的授權企業，可事先遞交資料，供「港澳藥械通」的定點醫療機構在預審庫中查閱、經廣東藥監同意後臨牀應用，加快處理速度。

本月初，預審庫系統正式上線。按照廣東省藥監局通告，凡屬於大灣區內地醫療機構臨牀急需、已在港澳上市的，且不屬麻醉、精神藥品或興奮劑目錄中的蛋白同化製劑和肽類激素等實施進口准許證管理的藥品，或是港澳公立醫院已採購使用、屬於臨牀急需、具臨牀應用先進性的醫療器械，其境外上市許可持有人或者其授權的中國企業，都可自願申報。

申請者需在網上提交資料，「港澳藥械通」的指定醫療機構若有需求，可在系統中獲取相關資訊，並提出進口使用申請，再由廣東省藥品監管局審批。廣東省藥監局稱，建立預審庫是為縮短申請資料準備時間，提升境外上市許可持有人政策參與積極性。換言之，有了藥企將產品主動納入預審庫，醫療機構尋找可用藥械及監管部門審批的效率可提升。目前衛材（蘇州）貿易有限公司已提交失眠藥物「達衛眠」（萊博雷生片）資料，並已納入預審庫。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

控未為612基金註冊 6人表證成立 辯方質疑治喪會無註冊 官：不屬社團
控未為612基金註冊 6人表證成立 辯方質疑治喪會無註冊 官：不屬社團
控方引會議紀錄指「M」為吳靄儀 辯方拒確認
控方引會議紀錄指「M」為吳靄儀 辯方拒確認
聯國發言 歐盟質疑港府侵蝕自由 68國反對干涉內政
聯國發言 歐盟質疑港府侵蝕自由 68國反對干涉內政
警遭潑腐液索償警方 稱處長錯判形勢
警遭潑腐液索償警方 稱處長錯判形勢
涉助刺警男友離港案 舉證曾搜尋機票 警專家述Google運作
涉助刺警男友離港案 舉證曾搜尋機票 警專家述Google運作
7私醫共發2萬免針紙 10‧12作廢 佔整體豁免證明書逾半 多一人涉濫發被捕
7私醫共發2萬免針紙 10‧12作廢 佔整體豁免證明書逾半 多一人涉濫發被捕
李家超：倘違防疫例情况持續 難考慮再放寬
李家超：倘違防疫例情况持續 難考慮再放寬
近一周少於2500人留醫 李家超：兩成服務仍停
近一周少於2500人留醫 李家超：兩成服務仍停
安心App可存8同行者針卡 醫衛局：5萬童未符疫苗通要求
安心App可存8同行者針卡 醫衛局：5萬童未符疫苗通要求
地署封志記木廠 家傳招牌禁取回 負責人已覓地搬遷 冀通融兩周運機器木材
地署封志記木廠 家傳招牌禁取回 負責人已覓地搬遷 冀通融兩周運機器木材
心臟病粗死亡率10年高 調查：三成患者疫下運動減
心臟病粗死亡率10年高 調查：三成患者疫下運動減
恒生藉元宇宙吸新血 體驗做培訓生
恒生藉元宇宙吸新血 體驗做培訓生
保良局揭虐兒 特首促擴巡查
保良局揭虐兒 特首促擴巡查
俯衝貨車撼5車剷路 1死5傷 暗斜衝300米 途人爭相走避
俯衝貨車撼5車剷路 1死5傷 暗斜衝300米 途人爭相走避
國慶日7000警力 金紫荊會展提早封
國慶日7000警力 金紫荊會展提早封
惠州海域3.2級地震 港天文台接逾百報告
惠州海域3.2級地震 港天文台接逾百報告
涉五摸5歲女兒私處 工程師轉區院審
涉五摸5歲女兒私處 工程師轉區院審
IT男連登留言港獨光時 認煽動囚16周
IT男連登留言港獨光時 認煽動囚16周
國安警拘兩男 指發煽動港獨帖文
國安警拘兩男 指發煽動港獨帖文
警車車頂路上甩 砸的士車頭玻璃
警車車頂路上甩 砸的士車頭玻璃
中四生扮銀行職員騙24萬 判勞教
中四生扮銀行職員騙24萬 判勞教
西環斬人案再拘4男 揭雪糕筒藏監視鏡頭
西環斬人案再拘4男 揭雪糕筒藏監視鏡頭
科大採購 兩供應商涉伙副教授騙400萬
科大採購 兩供應商涉伙副教授騙400萬
鐵皮屋焚毁 疑冷氣機短路
鐵皮屋焚毁 疑冷氣機短路
大灣區GBA新聞：「大灣區大學」招教員 聘電腦理學物質學教授 對港人一視同仁
大灣區GBA新聞：「大灣區大學」招教員 聘電腦理學物質學教授 對港人一視同仁
大灣區GBA新聞：深圳「最美海岸」海堤修復開放
大灣區GBA新聞：深圳「最美海岸」海堤修復開放
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】有飲食界擔心0+3影響生意 張宇人不點名批「有人扮代表」
【Emily】有飲食界擔心0+3影響生意 張宇人不點名批「有人扮代表」
【Emily】新政府司局長民調 支持淨值皆正數 陳茂波民望最高
【Emily】新政府司局長民調 支持淨值皆正數 陳茂波民望最高
【Emily】陳祖為普林斯頓憑弔余英時
【Emily】陳祖為普林斯頓憑弔余英時
【Emily】康署11月搞大埔海濱公園親子露營
【Emily】康署11月搞大埔海濱公園親子露營
【Emily】美領館：世界旅遊日對港人別具意義
【Emily】美領館：世界旅遊日對港人別具意義
【Emily】病休後回法庭 蘇惠德半晝審逾40案
【Emily】病休後回法庭 蘇惠德半晝審逾40案