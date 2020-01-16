大灣區GBA新聞：「港澳藥械通」建預審庫 供藥企自願申報加快批

本月初，預審庫系統正式上線。按照廣東省藥監局通告，凡屬於大灣區內地醫療機構臨牀急需、已在港澳上市的，且不屬麻醉、精神藥品或興奮劑目錄中的蛋白同化製劑和肽類激素等實施進口准許證管理的藥品，或是港澳公立醫院已採購使用、屬於臨牀急需、具臨牀應用先進性的醫療器械，其境外上市許可持有人或者其授權的中國企業，都可自願申報。

申請者需在網上提交資料，「港澳藥械通」的指定醫療機構若有需求，可在系統中獲取相關資訊，並提出進口使用申請，再由廣東省藥品監管局審批。廣東省藥監局稱，建立預審庫是為縮短申請資料準備時間，提升境外上市許可持有人政策參與積極性。換言之，有了藥企將產品主動納入預審庫，醫療機構尋找可用藥械及監管部門審批的效率可提升。目前衛材（蘇州）貿易有限公司已提交失眠藥物「達衛眠」（萊博雷生片）資料，並已納入預審庫。