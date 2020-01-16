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大灣區GBA新聞：「大灣區大學」招教員 聘電腦理學物質學教授 對港人一視同仁

【明報專訊】位於東莞的大灣區大學發布教職人員招聘公告，電腦、理學、物質科學等學科招聘教授、副教授、助理教授等職位。大學人力資源部稱，招聘面向全球，對港人一視同仁，視乎學術水平錄用。學校並會協助申請政府相關人才補貼，東莞為特色人才最高給予1000萬元（人民幣，下同）買樓補貼，境外高端人才可享15%優惠稅率。

明報記者 林迎

松山湖校區最快明年竣工可招生

規劃中的大灣區大學定位以理工科為主的「高水平新型研究型大學」，重點聚焦物質科學、先進工程、生命科學、新一代信息技術、理學、金融管理6個方向。該校分為「一校兩區」，已動工的松山湖校區最快明年落成並開始招生，濱海灣校區則計劃2026年首期竣工。至2030年全部建成時，預計全校學生規模可達1萬人。

大灣區大學全由東莞市財政投資，早前亦發過公告招聘管理和行政職員，今年6月，物質科學學院率先開始招聘研究員。而按該校9月中公布，計算機科學與技術、理學（數學、物理、化學）及物質科學領域開始招聘講席教授、教授、副教授及助理教授。所有申請人都必須具博士學位，受過良好學術訓練，並具獨立的前沿研究計劃。

「領域」取代學院 鼓勵交叉學科研究

與香港科大（廣州）類似，大灣區大學亦擬不設傳統學院、學系，而改用「領域」作為教學組織模式。這種理念亦體現在招聘公告，例如計算機科學與技術領域的申請人「優先考慮但不限於」計算機系統、前沿計算技術、人工智慧及其應用等方向，並鼓勵計算機與科學、社會科學交叉學科的研究背景。物質科學領域亦稱「重點鼓勵但不限於」利用中子及同步輻射、超快及阿秒激光技術、電子顯微技術、物質科學計算技術開展的物質科學研究。

福利方面，除薪酬外，大灣區大學還稱會根據科研工作計劃提供充足啟動經費，協助申請政府相關人才補貼，如東莞市特色人才購房補貼100萬至1000萬元，境外高端人才和緊缺人才享受15%個人所得稅優惠。學校並會為租用人才公寓提供便利，協助解決子女入學等問題。據2021年12月的《東莞市特色人才特殊政策實施辦法》，除上述購房補貼外，還有15萬至35萬元生活補助，「特色人才」資格由東莞市人力資源及社會保障部門依據《東莞市特色人才目錄》認定。

大灣區大學人力資源部劉老師對本報說，招聘面向全球，對港人亦一視同仁，視乎學術水平錄用。她還稱，目前有收到外籍人士申請，但未有統計申請人中有否港人。申請人需提供簡歷、學歷學位證明、代表性研究成果等資料，綜述研究經歷、未來工作設想及預期目標，並要有3名相關領域專家推薦。招聘公告稱，本輪招聘10月31日截止，不過招聘信息長期有效，逾期送至的簡歷也將分批次評審。

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