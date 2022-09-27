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2022年9月27日星期二
港聞二
日本將承認科興 旅界：更便港人 加國10·1撤檢疫檢測 上機毋須戴口罩
孔繁毅指圍封效細倡取消 醫衛局：正減少
疫苗通將加「同行者針卡」功能 可放老幼殘障接種紀錄 兒童事務會委員：每次不同親戚陪 每次加針卡？
「宅度假」料跌三成 酒店業推優惠吸客
入境大樓申辦護照排長龍 處方：已調配人手
0+3首名入境客：聞訊即訂機票 機場大致暢順 1.3萬客可提早離檢疫酒店
登機前須填表取綠碼 昨落機半小時抵入境大堂
虛報父親快測陽性 運輸工判感化
官津小一收表 學齡人口續跌各校積極招生 小學推準小一課程 交表免費參加
「小鐵漢」明年升小 父母不報名校盼愉快童年
社署巡查揭保良局職員涉推跌6幼兒 警拘女職員
接驗樓令3年 兩租置邨至今未完成 團體促房會積極參與法團會議 派專家協助
強制驗樓實施10年 40幢準時驗590幢申延期
新北反非法賽車 拘4人扣28輛
保時捷四輪朝天 拘涉酒駕司機
顧明均棄告培正兼付訟費 承諾不再提告
大灣區GBA新聞：現隔離期長 非法託運猖獗 深擬簡化寵物赴港 漁署：須評風險
大灣區GBA新聞：推深港檢疫合作 健康碼互認
灣區手記：羊了個羊 輸了又輸 ／文：尚東美
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【Emily】美領館請保安 月薪2.2萬起
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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