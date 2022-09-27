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灣區手記：羊了個羊 輸了又輸 ／文：尚東美

【明報專訊】「一切都會過去的，除了《羊了個羊》。」說的是最近微信興起的一個遊戲小程式，雖然只是熟口熟面的消除方塊遊戲，但近來不僅三天兩頭上熱搜（微博熱門話題榜），服務器也壞了好多回，想玩都玩不成。是什麼令人如此上癮？答案是：超難，而且難到贏不了。

遊戲玩法好簡單，玩家只需要將重複的圖案填到下方的欄中，當三個圖案相同，方塊便被消除，全部消除便算過關。但第二關的方塊互相交疊，只有先消除上層，才能移動下層方塊。遊戲過關率只有不足0.1%，之所以令人沉迷，是因為玩家需要借用移出方塊、撤回、洗牌這3項道具闖關，而要用工具就要轉發微信好友。每次使用過後便能「續命」一陣子，到最後game over時，總覺得自己爭少少就贏，於是玩了又玩。

為了這0.1%的可能性，全國網民都在捱夜。皆因遊戲設有羊群排行榜，玩家按地區劃入各省羊群陣營，每次凌晨零時後，都會見到玩家突破百萬千萬，而且都是廣東隊領先，可見廣東「夜鬼」最多。

遊戲因為太難也出現了各種「梗」。例如有人因為過不了關，投訴遊戲名字「陽了又陽」，暗指疫情沒完沒了。小記與身邊友試玩了好幾天，都無一人過關。後來都知道方塊都是隨機的，很大可能從一開始就沒有贏的可能，因此每次只是抱着一試無妨的心態，玩起來更放鬆，但也更上癮，繼續心甘情願輸了又輸。

文：尚東美

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