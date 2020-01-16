大灣區GBA新聞：現隔離期長 非法託運猖獗 深擬簡化寵物赴港 漁署：須評風險

明報記者 沈燕媚

早前頒布的《海關總署支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放若干措施》共包括18條措施，「深港規則對接」是重要面向。當中提到，對符合條件的出入境人員攜帶寵物往返深港，推動實施「人員+寵物」正面清單管理，簡化赴港的檢疫簽證流程，推動兩地進出境寵物檢疫規則對接。

根據現行政策，動物入境香港須預先向漁護署申領入口許可證及預約檢疫設施，要符合包括植入晶片、疫苗注射證明、健康證明等要求。動物抵港後，要被送往動物管理中心接受120日隔離檢疫，確定沒有狂犬病的臨牀病徵方可放行。漁護署回覆本報稱，現時有兩個動物管理中心為貓狗提供檢疫服務，輪候時間分別為12個月和15個月，今年截至9月15日，共收到172宗有關貓狗的進口申請。

稱難接受檢疫4個月

主人：如兩地互認願走正途

由於過程繁複，加上檢疫過程長達4個月，不少寵物主人選擇非法託運服務。在香港工作的包小姐去年為了與寄養在深圳朋友家的貓團聚，花了3000元人民幣光顧託運公司，朋友前一日送貓上車，她第二天便在香港收到貓。她稱用了兩個月在不同平台上諮詢和蒐集資料，希望將「翻車」（出事）機率減到最低，「因為環境不好有可能會生病」。

包小姐表示，正常主人都難以接受寵物檢疫4個月，身邊朋友都透過類似方式與寵物團聚，形容是無奈之舉，「本質上是兩地的檢疫標準不一樣，即使在內地打針、作體檢報告也無用，如果兩地有互相認證，我們當然也願意走正途，這樣更安全」。

漁署：防範狂犬病有賴嚴格管制

漁護署對本報稱，內地屬於出現狂犬病個案、而疫情未受有效監控的國家或地區，被劃入需要檢疫的第三組別，所以貓狗須接受檢疫至少120日；有關隔離日數是參考世衛的動物疫情監控情况。署方又稱，香港在防範狂犬病傳入有非常良好的紀錄，有賴嚴格的進口管制和檢疫制度。就動物往來安排，一直與內地部門緊密溝通，強調檢討措施時小心謹慎，若要簡化措施，則必須先作全面的風險評估才可考慮。

至於攜帶貓狗返內地就簡易得多，皆因中國海關自2019年後容許港澳人士攜同一隻貓或狗入境內地，只要符合提供檢疫證書、狂犬病疫苗接種證書、植入晶片的要求，就毋須強制隔離，否則要接受30日隔離檢疫。

偷運一狗開價四五千 隔日送到

現時內地小紅書、淘寶平台都有「寵物託運」服務，記者以顧客身分查詢運送8公斤重的柴犬到港，店主開價4000至5500元人民幣不等，稱只要前一日將寵物送到深圳店裏，第二日就能收到，「最近都能安全到達」。也有店家說運送都是海運，惟最近香港風聲太緊，暫時不接單，「我們都是安全第一」。

由於檢疫時長，加上香港對名種猫狗需求大，今年香港海關多次截獲走私猫狗案件。上月，水警在后海灣截獲一艘載有過百隻走私貓狗的舢舨，懷疑供給本港寵物店售賣，動物其後交漁護署照顧。過往多宗走私個案，都有貓狗在途中死亡。