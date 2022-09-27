顧明均棄告培正兼付訟費 承諾不再提告

官稱顧「愛培正之心無懷疑」

原告為顧明均，被告依次為時任香港培正中學校監楊國雄，時任香港培正中學校長葉賜添，香港浸信會聯會，培正專業書院時任校長岑錦康，培正小學時任校監陳之望，校董羅志強、何鏡煒、張志儉、鍾鴻鈞、林耀華、曾啟文和葉惠康。

案件於本月15日在高院開審，審訊4天後，顧明均及原告方部分證人作供後，顧明均提出終止聆訊及願意支付被告方訟費。暫委法官歐陽浩榮下令案件終止聆訊，顧須以彌償基準支付被告訟費。

培正：案件無理據纏繞8年

官拒頒判辭 稱衍生訟費

法官其後以中文向訴訟雙方表示，一般彌償基準支付訟費，用作懲罰訴訟人，顧不止同意以彌償基準支付被告方的訟費，亦答應不再以相同理據向被告提告。被告方認為案件毫無理據及纏繞了8年，要求法庭頒布書面判辭，以還被告方公道。法官認為，此會衍生更多訟費及浪費法庭時間等，故不會再頒書面判辭。

顧：服從尊重判令 望為母校做多啲嘢

法官最後特意向顧明均說，相信顧是培正中學一名非常熱心的校友，為培正作出很多貢獻，對他之前「愛培正之心無懷疑」，但對於顧近年的行為，包括利用社會輿論、提出訴訟，疑「是否達到保護培正目的」，最終會否傷害培正的校譽，着顧明均認真思考。

頒令後顧明均在庭外表示，服從及尊重法庭判令，會「聽佢（法官）講，係啱㗎」，希望日後為培正的教育事業及校譽「做多啲嘢」。

【案件編號：HCA 1619/14】