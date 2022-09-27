接驗樓令3年 兩租置邨至今未完成 團體促房會積極參與法團會議 派專家協助

明報記者 陳亦瀅 鄭凱文

山景因疫延會 房署屢催

本報記者從多個渠道了解5條租置邨遵行強制驗樓進度（見表），其中山景邨2019年9月納入強制驗樓計劃。翻查資料，該邨前業主立案法團2020年8月宣布因疫情將周年業主大會延期，至去年法團改選。本報翻查現任法團上任後會議紀錄，發現房署代表去年11月於常務會議稱，過去多次致函法團前主席敦促盡快按要求驗樓；房署另於去年12月常務會議表示，該邨已獲獨立審查組通知准予延期至今年9月（其後再延至明年），市建局亦稱該邨符「招標妥」資格。據了解該邨將召開業主大會商議使用招標妥事宜。

博康未獲房會覆實查詢遲啟

至於博康邨在2019年10月接獲驗樓令。據業主立案法團通告，該邨已揀選維修工程顧問和註冊檢驗人員，並多次向房委會查詢可否動用屋邨維修基金，但一直未獲確實回覆而未能正式展開工作；最終法團查詢法律顧問和維修基金信託人後，今年6月正式簽約。

大埔富善邨則於前年納入強制驗樓，翻查該邨今年8月業主大會會議紀錄，已通過採用招標妥，正待法團和管業處草擬標書聘請註冊檢驗人員。

稱建築較差戶多易爭拗

反圍標促房會早定投票原則

王坤表示，面對租置邨驗樓修葺陸續有來，加上工程金額龐大，房委會不應待「水深火熱」才研究如何應對。他認為房委會應在法團會議積極履行監察責任，包括積極發言和投票，例如討論工程細節需有專業知識背景，一般居民難以理解，房委會可委派專業人士代表與會，給予意見「幫吓眼」。

全港業主反貪腐反圍標大聯盟發言人莊榮輝稱，租置邨有別私人屋苑，建造質素或較粗糙，維修需處理的先天問題較多，加上每邨涉及數以千計住戶，游說居民時若溝通欠佳，一旦有爭議或會很激烈，人口多亦較可能有住戶本身職業與承建商有利益關聯，或導致「山頭主義」，增加處理難度。莊認為，租置邨工程涉及公帑，房委會應及早商討面對不同議題的投票原則，例如超過某數額工程費會支持用招標妥，讓居民得悉其取態，以便在業主大會投票時部署，抗衡可能出現的黑箱作業。

議員倡仿星准視像開業主會

立法會議員江玉歡表示，租置邨單位眾多，商討繁複驗樓修葺工程亦可能需召開多於一次業主大會，但疫情下法團籌組業主大會有限制，或致工程延誤。她認為政府可效法新加坡容許視像形式等途徑召開業主大會，以便更靈活和加快處理屋苑問題，而房委會作為大業主亦應提高參與屋苑事務的透明度。

房會：會派員參與商討議決

房委會回覆稱，租置屋邨無異一般私人物業，日常管理事務由法團按照《建築物管理條例》、大廈公契及政府租契規定，召開管理委員會會議或業主大會商討及議決，由物管公司執行。房委會作為未出售單位的業主，會委派代表出任管委會委員，出席管委會會議及業主大會，參與商討及議決。