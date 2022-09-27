接驗樓令3年 兩租置邨至今未完成 團體促房會積極參與法團會議 派專家協助

【明報專訊】房委會1998年起推出租者置其屋計劃，至今5條邨已納入強制驗樓計劃，須在指定期限驗樓和修葺，當中除本報昨日報道的將軍澳翠林邨爆出維修爭議致修葺工程懸而未決，本報亦發現屯門山景邨和沙田博康邨3年前已獲發驗樓令，至今尚未完成驗樓。面對全港39條租置屋邨踏入強制驗樓門檻，公屋聯會會長王坤及關注圍標團體促請房委會盡早制定相應政策，包括更積極參與法團會議及投票，並在需要時派專業人士提供意見，推動驗樓修葺進度。【系列二】
明報記者 陳亦瀅 鄭凱文
山景因疫延會 房署屢催
本報記者從多個渠道了解5條租置邨遵行強制驗樓進度（見表），其中山景邨2019年9月納入強制驗樓計劃。翻查資料，該邨前業主立案法團2020年8月宣布因疫情將周年業主大會延期，至去年法團改選。本報翻查現任法團上任後會議紀錄，發現房署代表去年11月於常務會議稱，過去多次致函法團前主席敦促盡快按要求驗樓；房署另於去年12月常務會議表示，該邨已獲獨立審查組通知准予延期至今年9月（其後再延至明年），市建局亦稱該邨符「招標妥」資格。據了解該邨將召開業主大會商議使用招標妥事宜。
博康未獲房會覆實查詢遲啟
至於博康邨在2019年10月接獲驗樓令。據業主立案法團通告，該邨已揀選維修工程顧問和註冊檢驗人員，並多次向房委會查詢可否動用屋邨維修基金，但一直未獲確實回覆而未能正式展開工作；最終法團查詢法律顧問和維修基金信託人後，今年6月正式簽約。
大埔富善邨則於前年納入強制驗樓，翻查該邨今年8月業主大會會議紀錄，已通過採用招標妥，正待法團和管業處草擬標書聘請註冊檢驗人員。
稱建築較差戶多易爭拗
反圍標促房會早定投票原則
王坤表示，面對租置邨驗樓修葺陸續有來，加上工程金額龐大，房委會不應待「水深火熱」才研究如何應對。他認為房委會應在法團會議積極履行監察責任，包括積極發言和投票，例如討論工程細節需有專業知識背景，一般居民難以理解，房委會可委派專業人士代表與會，給予意見「幫吓眼」。
全港業主反貪腐反圍標大聯盟發言人莊榮輝稱，租置邨有別私人屋苑，建造質素或較粗糙，維修需處理的先天問題較多，加上每邨涉及數以千計住戶，游說居民時若溝通欠佳，一旦有爭議或會很激烈，人口多亦較可能有住戶本身職業與承建商有利益關聯，或導致「山頭主義」，增加處理難度。莊認為，租置邨工程涉及公帑，房委會應及早商討面對不同議題的投票原則，例如超過某數額工程費會支持用招標妥，讓居民得悉其取態，以便在業主大會投票時部署，抗衡可能出現的黑箱作業。
議員倡仿星准視像開業主會
立法會議員江玉歡表示，租置邨單位眾多，商討繁複驗樓修葺工程亦可能需召開多於一次業主大會，但疫情下法團籌組業主大會有限制，或致工程延誤。她認為政府可效法新加坡容許視像形式等途徑召開業主大會，以便更靈活和加快處理屋苑問題，而房委會作為大業主亦應提高參與屋苑事務的透明度。
房會：會派員參與商討議決
房委會回覆稱，租置屋邨無異一般私人物業，日常管理事務由法團按照《建築物管理條例》、大廈公契及政府租契規定，召開管理委員會會議或業主大會商討及議決，由物管公司執行。房委會作為未出售單位的業主，會委派代表出任管委會委員，出席管委會會議及業主大會，參與商討及議決。