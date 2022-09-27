社署巡查揭保良局職員涉推跌6幼兒 警拘女職員

童樂居外 唯一照顧幼兒留宿中心

社署回覆，社署幼兒中心督導組督察本月16日到中心巡查，翻看閉路電視（CCTV）錄影片段發現懷疑虐兒事件，初步調查後涉及一名職員及6名幼兒，社署即時通知營辦機構並要求嚴肅調查事件及提交特別事故報告，機構已提交報告。警方稱，本月20日起先後接獲相關部門轉介，懷疑有人在銅鑼灣禮頓道一院舍不恰當對待介乎1至3歲的3名男童及3名女童，港島總區重案組同日拘捕33歲院舍女職員。

社署表示，上周三及五再派跨專業團隊到中心進一步調查，包括檢視相關紀錄及查問其他職員，觀察所有幼兒健康和情緒。社署稱會密切監察中心運作，以確保符合法規、服務質素及保護兒童要求。

涉事職員未過試用期 保良局：幼兒無恙

保良局回覆稱，與社署本月16日例行抽查閉路電視發現一名兩歲幼兒於嬰兒組遭一名幼兒工作員多次推落軟墊，該局覆檢閉路電視後認為行為粗鹵及不恰當，涉事員工被停職並不予續約。該局翻查涉事員工其他當值時間的片段，截至現時發現該員工當日對另外5名1至3歲幼兒曾作出粗鹵行為，主要在軟墊上推跌幼兒，個案已交警方調查。

保良局稱幼兒已入院檢查，無恙出院，並說對任何不恰當對待幼兒的行為零容忍，嚴肅處理，絕不姑息，會繼續翻查閉路電視片段。

社福界立法會議員狄志遠認為，兩間留宿幼兒中心先後爆出虐兒案，使大眾對服務失去信心，促請社署嚴肅調查跟進。他要求社署全面調查事件及機構運作，一周內向立法會提交並公開報告，包括調查是個別新員工行為不當抑或機構文化有問題，以釋除公眾疑慮。