港聞

港聞二

社署巡查揭保良局職員涉推跌6幼兒 警拘女職員

【明報專訊】全港僅兩間留宿幼兒中心專為3歲以下幼兒提供照顧服務，繼香港保護兒童會「童樂居」爆出虐兒案，本報獲悉位於銅鑼灣的保良局嬰兒組有職員涉虐兒。保良局昨證實發現嬰兒組一名仍在試用期的幼兒工作員，至少推跌6名幼兒在軟墊上，已被停職，事件交警方調查。港島總區重案組上周二以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕33歲院舍女職員，她獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。

童樂居外 唯一照顧幼兒留宿中心

社署回覆，社署幼兒中心督導組督察本月16日到中心巡查，翻看閉路電視（CCTV）錄影片段發現懷疑虐兒事件，初步調查後涉及一名職員及6名幼兒，社署即時通知營辦機構並要求嚴肅調查事件及提交特別事故報告，機構已提交報告。警方稱，本月20日起先後接獲相關部門轉介，懷疑有人在銅鑼灣禮頓道一院舍不恰當對待介乎1至3歲的3名男童及3名女童，港島總區重案組同日拘捕33歲院舍女職員。

社署表示，上周三及五再派跨專業團隊到中心進一步調查，包括檢視相關紀錄及查問其他職員，觀察所有幼兒健康和情緒。社署稱會密切監察中心運作，以確保符合法規、服務質素及保護兒童要求。

涉事職員未過試用期 保良局：幼兒無恙

保良局回覆稱，與社署本月16日例行抽查閉路電視發現一名兩歲幼兒於嬰兒組遭一名幼兒工作員多次推落軟墊，該局覆檢閉路電視後認為行為粗鹵及不恰當，涉事員工被停職並不予續約。該局翻查涉事員工其他當值時間的片段，截至現時發現該員工當日對另外5名1至3歲幼兒曾作出粗鹵行為，主要在軟墊上推跌幼兒，個案已交警方調查。

保良局稱幼兒已入院檢查，無恙出院，並說對任何不恰當對待幼兒的行為零容忍，嚴肅處理，絕不姑息，會繼續翻查閉路電視片段。

社福界立法會議員狄志遠認為，兩間留宿幼兒中心先後爆出虐兒案，使大眾對服務失去信心，促請社署嚴肅調查跟進。他要求社署全面調查事件及機構運作，一周內向立法會提交並公開報告，包括調查是個別新員工行為不當抑或機構文化有問題，以釋除公眾疑慮。

相關字詞﹕保良局 虐兒 童樂居 香港保護兒童會

上 / 下一篇新聞

日本將承認科興 旅界：更便港人 加國10·1撤檢疫檢測 上機毋須戴口罩
日本將承認科興 旅界：更便港人 加國10·1撤檢疫檢測 上機毋須戴口罩
孔繁毅指圍封效細倡取消 醫衛局：正減少
孔繁毅指圍封效細倡取消 醫衛局：正減少
疫苗通將加「同行者針卡」功能 可放老幼殘障接種紀錄 兒童事務會委員：每次不同親戚陪 每次加針卡？
疫苗通將加「同行者針卡」功能 可放老幼殘障接種紀錄 兒童事務會委員：每次不同親戚陪 每次加針卡？
「宅度假」料跌三成 酒店業推優惠吸客
「宅度假」料跌三成 酒店業推優惠吸客
入境大樓申辦護照排長龍 處方：已調配人手
入境大樓申辦護照排長龍 處方：已調配人手
0+3首名入境客：聞訊即訂機票 機場大致暢順 1.3萬客可提早離檢疫酒店
0+3首名入境客：聞訊即訂機票 機場大致暢順 1.3萬客可提早離檢疫酒店
登機前須填表取綠碼 昨落機半小時抵入境大堂
登機前須填表取綠碼 昨落機半小時抵入境大堂
虛報父親快測陽性 運輸工判感化
虛報父親快測陽性 運輸工判感化
官津小一收表 學齡人口續跌各校積極招生 小學推準小一課程 交表免費參加
官津小一收表 學齡人口續跌各校積極招生 小學推準小一課程 交表免費參加
「小鐵漢」明年升小 父母不報名校盼愉快童年
「小鐵漢」明年升小 父母不報名校盼愉快童年
接驗樓令3年 兩租置邨至今未完成 團體促房會積極參與法團會議 派專家協助
接驗樓令3年 兩租置邨至今未完成 團體促房會積極參與法團會議 派專家協助
強制驗樓實施10年 40幢準時驗590幢申延期
強制驗樓實施10年 40幢準時驗590幢申延期
新北反非法賽車 拘4人扣28輛
新北反非法賽車 拘4人扣28輛
保時捷四輪朝天 拘涉酒駕司機
保時捷四輪朝天 拘涉酒駕司機
顧明均棄告培正兼付訟費 承諾不再提告
顧明均棄告培正兼付訟費 承諾不再提告
大灣區GBA新聞：現隔離期長 非法託運猖獗 深擬簡化寵物赴港 漁署：須評風險
大灣區GBA新聞：現隔離期長 非法託運猖獗 深擬簡化寵物赴港 漁署：須評風險
大灣區GBA新聞：推深港檢疫合作 健康碼互認
大灣區GBA新聞：推深港檢疫合作 健康碼互認
灣區手記：羊了個羊 輸了又輸 ／文：尚東美
灣區手記：羊了個羊 輸了又輸 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】粉嶺高球場國慶辦「狗狗同樂日」 免費泊車先到先得
【Emily】粉嶺高球場國慶辦「狗狗同樂日」 免費泊車先到先得
【Emily】梁高美懿被認錯梁唐青儀 CY：太太沒參加港姐活動
【Emily】梁高美懿被認錯梁唐青儀 CY：太太沒參加港姐活動
【Emily】每日運動一個鐘 中小生僅5%達標
【Emily】每日運動一個鐘 中小生僅5%達標
【Emily】0+3落實 機鐵新面貌示人
【Emily】0+3落實 機鐵新面貌示人
【Emily】美領館請保安 月薪2.2萬起
【Emily】美領館請保安 月薪2.2萬起
【Emily】畢加索名畫拍賣 預展免費睇
【Emily】畢加索名畫拍賣 預展免費睇
【Emily】大型吊掛宮燈賀國慶
【Emily】大型吊掛宮燈賀國慶