「小鐵漢」明年升小 父母不報名校盼愉快童年

父名校經歷不愉快 盼子可享受校園

Jayco出身傳統名校，他憶述以往校園生活，稱自己不擅長讀書、家境清貧，不能參與劍擊等花費較高的興趣班，所以校園群體生活並不愉快，「整輩子最不開心就是讀書的時候」。因自身經歷，即使在學生人數減少及移民潮令學額競爭減低的情况下，Jayco都堅決不為兒子報讀名校，希望兒子能在功課少、沒有壓力及開心的校園環境下成長，「讀完書出來工作都很辛苦，不如讓他在讀書的時間享受一下、開心一下」。

媽媽Doris認為小鐵漢擅長的一面不在學業，或許是在音樂，所以不希望過分催谷學業，「找到興趣比在學習催谷更重要」。她喜歡小學以活動形式教學，沒有太多功課和考試，亦會按小朋友能力分班，讓學生一邊遊玩一邊學習，「現時香港小朋友這麼大壓力，希望兒子輕鬆學習，不想他辛苦」。

小鐵漢患先天心臟病，出生以來接受6次大手術。Jayco形容兒子目前情况不錯，體能與正常小朋友分別不大。Doris則補充，小鐵漢日後或需再接受換心瓣手術。