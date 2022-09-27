港聞

港聞二

官津小一收表 學齡人口續跌各校積極招生 小學推準小一課程 交表免費參加

【明報專訊】升小「自行分配學位」展開，家長昨起可為明年9月讀小一的子女，申請官立或津貼小學。小一學齡人口持續下降，學校均推不同安排積極招生，其中鳳溪創新小學推出「準小一培訓課程」，申請入讀該校小一的學生，入學前可免費參加11月至明年5月的4項活動，包括田徑、英語音樂劇等，校長稱希望讓學生更早接觸教師，更快適應新階段。

今年「點人頭」（點算學生人數）後的縮班情况未知，按《2022小學概覽》，小學全港本學年小一新學年淨減46班。據教育局的「6歲學齡人口推算數字」，2023年人口為57300，較2022年減2%。人口持續減少下，學校大力宣傳收生，普遍於收表前舉辦多場實體校園參觀，亦有不少小學設VR參觀等。

校長：準小一班可提早培訓學生

翻查校網，學校設不同招生活動（見表）。鳳溪創新小學校長李淑賢稱，去年推出田徑訓練、STEAM課程、英語音樂劇3項課程，供整個北區、不論申請該校與否的幼稚園生參與，反應熱烈，有任教的教師反映過程可令學生更早接觸學校適應，故今年再推該3項課程並增設普通話班，惟教師人手所限，希望集中照顧未來入讀該校的新生，更早發掘他們潛能，與他們建立關係，故接受「自行分配學位」交申請及「統一派位」揀該校為首志願的學生報名。該校今年有4班小一，對於活動能否吸引學生申請該校，李淑賢稱，視乎家長是否認同其教學理念，認為藉活動可提早一年培訓學生，建立密切關係，促進家校溝通。

北區校推小一新生免費校車

大埔的香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校亦有類近安排，有出席該校活動的家長表示，申請該校者可參與校方與英國幼兒機構合辦、每周一課的英文活動班。亦有學校設校巴支援，金錢村何東學校校網列出該校設7條校車線，包括上水線、新田線、古洞線等，小一生可免費坐校車，又稱學校專車在北區多個地點和關口接送學生，有職員隨行照顧。

朱國強倡教局行政指令減叩門位

教育界立法會議員朱國強稱，據了解學校普遍首天收表比以往少，不少校長擔心縮班，部分弱勢學校甚至擔心不足開一班，北區、黃大仙、屯門區小學亦收生困難，曾聞有學校以獎學金吸引學生。朱建議每校每班兩個叩門位減至1個，且需由教育局行政指令落實，而非靠學校之間的協議。

除報讀官津小學，家長同時可為子女報多間直資小學。全港21間23/24學年小一入學申請大部分已截止，部分正面試。本報向不同學校查詢收表情况，拔萃男書院附屬小學回覆稱，今年接獲3118份小一入學申請表，比去年下跌94宗，即平均21人爭一個學額。校方相信與本港出生率及適齡入學人數的變動有關。校方將於10月及11月面試。

拔萃男附小稱收表減94宗

播道書院接獲的申請數目同樣下跌，校方稱今年收到約4000宗申請，超過24人爭一個學位，均認為與學生人口下跌及移民潮有關。保良局林文燦英文小學昨亦截止申請，校方稱申請人數暫時與去年相若，大約30名申請人競爭一個學位。嶺南大學香港同學會小學的申請則比去年多了14%，形容該校更受歡迎，參與面試的家庭比去年增加逾50%。

相關字詞﹕拔萃男書院附屬小學 播道書院 朱國強 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 鳳溪創新小學

上 / 下一篇新聞

日本將承認科興 旅界：更便港人 加國10·1撤檢疫檢測 上機毋須戴口罩
日本將承認科興 旅界：更便港人 加國10·1撤檢疫檢測 上機毋須戴口罩
孔繁毅指圍封效細倡取消 醫衛局：正減少
孔繁毅指圍封效細倡取消 醫衛局：正減少
疫苗通將加「同行者針卡」功能 可放老幼殘障接種紀錄 兒童事務會委員：每次不同親戚陪 每次加針卡？
疫苗通將加「同行者針卡」功能 可放老幼殘障接種紀錄 兒童事務會委員：每次不同親戚陪 每次加針卡？
「宅度假」料跌三成 酒店業推優惠吸客
「宅度假」料跌三成 酒店業推優惠吸客
入境大樓申辦護照排長龍 處方：已調配人手
入境大樓申辦護照排長龍 處方：已調配人手
0+3首名入境客：聞訊即訂機票 機場大致暢順 1.3萬客可提早離檢疫酒店
0+3首名入境客：聞訊即訂機票 機場大致暢順 1.3萬客可提早離檢疫酒店
登機前須填表取綠碼 昨落機半小時抵入境大堂
登機前須填表取綠碼 昨落機半小時抵入境大堂
虛報父親快測陽性 運輸工判感化
虛報父親快測陽性 運輸工判感化
「小鐵漢」明年升小 父母不報名校盼愉快童年
「小鐵漢」明年升小 父母不報名校盼愉快童年
社署巡查揭保良局職員涉推跌6幼兒 警拘女職員
社署巡查揭保良局職員涉推跌6幼兒 警拘女職員
接驗樓令3年 兩租置邨至今未完成 團體促房會積極參與法團會議 派專家協助
接驗樓令3年 兩租置邨至今未完成 團體促房會積極參與法團會議 派專家協助
強制驗樓實施10年 40幢準時驗590幢申延期
強制驗樓實施10年 40幢準時驗590幢申延期
新北反非法賽車 拘4人扣28輛
新北反非法賽車 拘4人扣28輛
保時捷四輪朝天 拘涉酒駕司機
保時捷四輪朝天 拘涉酒駕司機
顧明均棄告培正兼付訟費 承諾不再提告
顧明均棄告培正兼付訟費 承諾不再提告
大灣區GBA新聞：現隔離期長 非法託運猖獗 深擬簡化寵物赴港 漁署：須評風險
大灣區GBA新聞：現隔離期長 非法託運猖獗 深擬簡化寵物赴港 漁署：須評風險
大灣區GBA新聞：推深港檢疫合作 健康碼互認
大灣區GBA新聞：推深港檢疫合作 健康碼互認
灣區手記：羊了個羊 輸了又輸 ／文：尚東美
灣區手記：羊了個羊 輸了又輸 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】粉嶺高球場國慶辦「狗狗同樂日」 免費泊車先到先得
【Emily】粉嶺高球場國慶辦「狗狗同樂日」 免費泊車先到先得
【Emily】梁高美懿被認錯梁唐青儀 CY：太太沒參加港姐活動
【Emily】梁高美懿被認錯梁唐青儀 CY：太太沒參加港姐活動
【Emily】每日運動一個鐘 中小生僅5%達標
【Emily】每日運動一個鐘 中小生僅5%達標
【Emily】0+3落實 機鐵新面貌示人
【Emily】0+3落實 機鐵新面貌示人
【Emily】美領館請保安 月薪2.2萬起
【Emily】美領館請保安 月薪2.2萬起
【Emily】畢加索名畫拍賣 預展免費睇
【Emily】畢加索名畫拍賣 預展免費睇
【Emily】大型吊掛宮燈賀國慶
【Emily】大型吊掛宮燈賀國慶