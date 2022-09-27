官津小一收表 學齡人口續跌各校積極招生 小學推準小一課程 交表免費參加

今年「點人頭」（點算學生人數）後的縮班情况未知，按《2022小學概覽》，小學全港本學年小一新學年淨減46班。據教育局的「6歲學齡人口推算數字」，2023年人口為57300，較2022年減2%。人口持續減少下，學校大力宣傳收生，普遍於收表前舉辦多場實體校園參觀，亦有不少小學設VR參觀等。

校長：準小一班可提早培訓學生

翻查校網，學校設不同招生活動（見表）。鳳溪創新小學校長李淑賢稱，去年推出田徑訓練、STEAM課程、英語音樂劇3項課程，供整個北區、不論申請該校與否的幼稚園生參與，反應熱烈，有任教的教師反映過程可令學生更早接觸學校適應，故今年再推該3項課程並增設普通話班，惟教師人手所限，希望集中照顧未來入讀該校的新生，更早發掘他們潛能，與他們建立關係，故接受「自行分配學位」交申請及「統一派位」揀該校為首志願的學生報名。該校今年有4班小一，對於活動能否吸引學生申請該校，李淑賢稱，視乎家長是否認同其教學理念，認為藉活動可提早一年培訓學生，建立密切關係，促進家校溝通。

北區校推小一新生免費校車

大埔的香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校亦有類近安排，有出席該校活動的家長表示，申請該校者可參與校方與英國幼兒機構合辦、每周一課的英文活動班。亦有學校設校巴支援，金錢村何東學校校網列出該校設7條校車線，包括上水線、新田線、古洞線等，小一生可免費坐校車，又稱學校專車在北區多個地點和關口接送學生，有職員隨行照顧。

朱國強倡教局行政指令減叩門位

教育界立法會議員朱國強稱，據了解學校普遍首天收表比以往少，不少校長擔心縮班，部分弱勢學校甚至擔心不足開一班，北區、黃大仙、屯門區小學亦收生困難，曾聞有學校以獎學金吸引學生。朱建議每校每班兩個叩門位減至1個，且需由教育局行政指令落實，而非靠學校之間的協議。

除報讀官津小學，家長同時可為子女報多間直資小學。全港21間23/24學年小一入學申請大部分已截止，部分正面試。本報向不同學校查詢收表情况，拔萃男書院附屬小學回覆稱，今年接獲3118份小一入學申請表，比去年下跌94宗，即平均21人爭一個學額。校方相信與本港出生率及適齡入學人數的變動有關。校方將於10月及11月面試。

拔萃男附小稱收表減94宗

播道書院接獲的申請數目同樣下跌，校方稱今年收到約4000宗申請，超過24人爭一個學位，均認為與學生人口下跌及移民潮有關。保良局林文燦英文小學昨亦截止申請，校方稱申請人數暫時與去年相若，大約30名申請人競爭一個學位。嶺南大學香港同學會小學的申請則比去年多了14%，形容該校更受歡迎，參與面試的家庭比去年增加逾50%。