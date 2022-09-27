0+3首名入境客：聞訊即訂機票 機場大致暢順 1.3萬客可提早離檢疫酒店

在「0＋3」檢疫安排實施後，昨全日共45班客機抵港，清晨6時08分由台北抵港的港航航班屬首班受惠航班。最早步出入境大堂的乘客吳先生約6時40分步出，他稱政府一宣布放寬「0+3」，身在美國的他便立即訂機票，經台北轉機回港。吳自行設立公司，經常到外地公幹。他說數日後會到馬來西亞公幹，原打算由美國赴馬來西亞，但一知悉回港不用檢疫，決定回港休息才再出外公幹。

稱3日無法外出用膳可接受

吳稱，雖然3日醫學監測令他沒法到餐廳吃飯，但僅屬些微不便，對要工作的人可接受，相信措施可吸引其商務伙伴來港。不過，吳表示近兩個月在外地，觀察到各地生活均回復正常，稱「我都兩個月沒有戴口罩」，笑說憂慮在港外出時會忘記戴口罩，他期望政府盡快推「0+0」，讓經濟復常。

居台港人：900元單程票價合理

在台灣定居的港人夏先生已兩年半未回港，因認為不值得花額外支出去酒店檢疫，一直期待本港放寬檢疫安排。他上周五見政府公布「0+3」後，立即訂機票回港，最終以900多元購買一張單程機票，認為價錢合理。夏打算逗留兩至三星期與親友見面。對於未來3日醫學監察，如安心出行會轉換「黃碼」，夏稱至今仍不太清楚，形容政策模糊，「什麼叫表列處所？表列可以包羅萬象，喺台灣都冇呢啲咩碼咩碼。」

亦有內地人經本港轉機，在美國剛完成研究生學位的宋小姐從波士頓來港，打算在酒店檢疫3天後，再乘坐客機回內地。她受訪時才知悉本港實施「0+3」，喜出望外。她說因現時有不少外國往來內地的直航機被熔斷，不少內地人均經香港回到內地。宋說，早前「3＋4」連同住宿費用，開支仍較由美國乘坐直航機回內地便宜。她認為內地人較害怕疫情反彈，或憂慮香港將新冠病毒傳到內地，但普遍留學生對放寬檢疫措施較為正面，不擔心疫情。

新檢疫安排下，特區政府亦取消所有檢疫酒店。衛生署表示昨約有1.3萬名旅客獲准提早離開檢疫酒店。酒店業主聯會經理陳媛妍昨在港台《千禧年代》表示，檢疫酒店昨早6時起陸續安排正在酒店檢疫的住客分批離開，以減感染風險，估計所有可提早「放疫監」的住客昨已悉數離開。

至於退款，陳媛妍稱聽聞政府上月中推行「3+4」時，仍有部分提早完成檢疫的住客未收退款，估計新一批受影響者要等候一段時間。前檢疫酒店的營運總監崔定邦表示，昨退房運作流暢，惟以信用卡付款的顧客普遍需較多時間完成退款程序。

明報記者

（新冠疫情）