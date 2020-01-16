疫苗通將加「同行者針卡」功能 可放老幼殘障接種紀錄 兒童事務會委員：每次不同親戚陪 每次加針卡？

據了解，政府目標是今日公布詳情，惟更新版本的安心出行須等候應用程式商店審批申請，而市民更新程式後可利用「同行人士針卡」功能加入5至15歲兒童、65歲或以上長者或傷殘人士等的針卡。

批礙成長 籲疫緩審視措施必要否

吳堃廉向本報稱，本港工時長，不少父母將子女交給外祖母、鄰舍等照顧，家長亦難以陪同子女前往每個處所，質疑「唔通每次一個親戚陪佢哋（小朋友）去一個處所都要加一次針卡」，做法絕非便利兒童外出。他說，近日疫情回落，預計加設新功能，政府更應思考措施是否仍需存在、兒童是否有必要打針方能進入處所，重申安排會剝削兒童參與活動、外出的權利。

失明者組織：同行者幫掃針卡仲方便

香港失明人互聯會總幹事盛李廉認為新功能對視障者作用不大。他解釋，互聯會自疫苗通實施後已蒐集近2000名會員出行情况，其中近半主要獨自外出，笑稱「提大家記得帶（紙本）針卡嘅作用好似仲大」、「直接叫同行者幫手掃針卡咪仲方便」。

他稱，傷殘人士現可向處所展示紙本針卡，惟部分食肆前線職員仍不熟悉法例，誤以為市民不能使用紙本針卡進入餐廳，導致失明者無法進入食肆；另有獨居會員因「嫌麻煩」選擇不到餐廳用膳。

（新冠疫情）