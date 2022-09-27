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孔繁毅指圍封效細倡取消 醫衛局：正減少

【明報專訊】本港逐步邁向「復常」，「0+3」入境限制昨日實施，正式為抵港酒店檢疫畫上句號，政府亦稱有空間考慮放寬社交距離措施。政府專家顧問孔繁毅昨日建議一併取消圍封強檢和污水監測，認為效用已不大。醫務衛生局昨回覆查詢時亦確認，因應近來疫情發展，正逐步減少圍封強檢次數。翻查資料，政府近兩周均沒採取圍封行動，對上一次為9月13日圍封沙田豐和邨和順樓。

翻查資料，8月1日至9月13日共21次圍封行動，圍封強檢陽性比率為1.18%，而醫衛局長盧寵茂表示，現時社區檢測陽性比率約1%。

增4034宗 威院ICU 18職員染疫

本港昨新公布4,034宗新冠陽性個案，其中3,846宗屬本地感染，按日稍增66宗。醫管局昨公布，威爾斯親王醫院深切治療部上周五（23日）起陸續有18名職員染疫，正放取病假及隔離，無病人被列密切接觸者，相關部門其他職員正接受醫學監察，需戴外科呼吸器，部門服務不受影響。局方補充，初步掌握相關員工近日無出席任何大型聚會。

孔倡疫情兩周沒反彈 可推0+0

「0+3」安排昨日實施，身兼港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授的孔繁毅昨於港台《千禧年代》表示，目前輸入個案不論佔整體個案或入境人數，均屬很小比例，加上旅客抵港後須檢測和使用「黃碼」，海外亦未見更具傳播力和破壞力、可取代Omicron BA.5的變異株，認為放寬至「0+3」有充分科學理據支持。

孔認為，本港現時有條件「0+0」，建議可觀察兩至三周，如本地疫情沒反彈便可推出，屆時應維持抵港後核酸檢測和快速測試要求，快測陰性可取「黃碼」離開機場，待核酸檢測結果亦呈陰性便可轉「藍碼」外出；亦建議抵港第二和第六天做核酸檢測，其間每天快測。

孔補充，大多抵港旅客均已接種疫苗，不少亦曾於海外染疫，具「混合免疫」保護，估計日後輸入個案大多均屬輕症或無病徵，重症或入院風險很小，相信對公營醫療系統構成的額外壓力非常小。

何栢良：嚴防只延後爆疫 卻「內傷」

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，在Omicron BA.4和BA.5疫情下，逾九成半患者為輕症或無病徵，重症僅佔約0.2%，並推算最新病死率約0.1%，認為從醫學角度而言，本港已可實施「0+0」，但理解政府需時觀察數據及行政流程。

何栢良提及，根據過往經驗，外國流行的變異病毒株最終會在香港引起爆發，形容本港採取嚴厲防疫措施只能稍微延後爆發時間，卻會導致「內傷、流血不止」，重申政府不應再將焦點放在個案數字，而應集中於建立防重症屏障、保護未曾染疫的市民。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 何栢良 孔繁毅 威爾斯親王醫院 圍封強檢

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