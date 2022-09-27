日本將承認科興 旅界：更便港人 加國10·1撤檢疫檢測 上機毋須戴口罩

未打3針 赴日仍須3日內陰性證明

現時由香港入境日本，須持日本厚生勞動省認可的指定6款新冠疫苗接種證明書，並完成接種3劑，否則須於離境前72小時內取得陰性檢測證明。日本駐港總領事館昨回覆本報查詢確認，日本下月11日起將認可新冠疫苗範圍擴大至世衛緊急使用名單上的所有新冠疫苗。據日本當局昨公布更新政策文件，厚生勞動省稍後公布具體認可的疫苗種類，並承認「溝針」接種紀錄。

日各地機場將恢復國際航班

另據日本放送協會（NHK）報道，官房長官松野博一昨於記者會表示，當地暫停受理國際航班的機場，準備就緒後將恢復國際航班升降。

縱橫遊常務董事袁振寧向本報稱，自從政府宣布放寬入境檢疫至「0+3」後，每日都有約100人透過該公司報名自由行或參與旅行團，大部分在下月中至11月出發，由於旅行社短期內人手未復常，門市店舖需時處理查詢及報名。袁表示，市民旅遊意欲大，即使科興疫苗原先未受日本承認，亦不影響市民出發，「都是用一百數千（自費做核酸檢測），不會構成太大阻礙意欲，當然納入就更加方便」。

公布0+3後 每日報團人數增兩倍

東瀛遊執行董事禤國全亦稱，當地承認科興疫苗更便利市民出行，不過原先「影響亦不大」。禤又說，自上周五港府公布「0+3」安排後，報團客人由以往每日30多人增至近日每日逾百人，惟現時機位緊張，盼航空公司理順供應後，可讓客人有更多選擇。

袁振寧稱，受限日本新入境安排於下月11日才生效、航班公司亦只能提供有限機位，預計下月只有約30團出發；他期望11月及12月更多日本航線復飛後，屆時每月可開辦50至70團。

旅社：航班穩定才請人 免轉頭突變

疫下旅遊業界人手流失，被問及是否有足夠人手應付加開旅行團，袁振寧說會先觀察航空公司於11月後的機位數量及價錢，以及客人數目能否維持一定水平，才考慮逐步增聘人手。「不想他們辭了現在新的工作，轉頭又有突變，待出入境政策及航班穩定後才叫同事返來，這樣會負責任些」。據他了解，有不少舊同事雖已轉職地盤、運輸物流等，如薪酬相若，大部分仍願意重返「老本行」。

記者翻查航空公司網頁，若在12月聖誕假期間出發到當地5天，在政府宣布「0+3」安排前後，部分來回日本航線價錢上升五至七成不等（見表）。國泰方面，同一時期往東京及大阪票價維持1.2萬至1.3萬元左右，惟比11月初非公眾假期票價高約一倍，例如11月1至5日來回成田機場及大阪關西機場，票價分別為6832及6207元起。

除了日本，加拿大衛生部昨亦公布，下月1日起入境旅客毋須再於出發前及抵埗後檢測病毒、提供接種證明、接受隔離及報告懷疑感染新冠病毒徵狀，又解除乘搭鐵路及飛機時的「口罩令」，惟仍強烈建議在旅途上佩戴有足夠保護力的口罩。

明報記者

（新冠疫情）

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