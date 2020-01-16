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大灣區GBA專題：港式培訓 盼提升基層醫療水平 醫生嘆患者只想開藥 難跟港式規程

【明報專訊】聯合醫務中國執行總裁李家聰對本報表示，除了設在開發區醫院的港澳居民健康服務中心，聯合醫務還與大灣區多市衛生局合作，對當地社區醫院醫生開展港式培訓，並將診室裝修成香港風格，令港人在家附近就可以獲得港式醫療服務，亦提升內地基層醫療整體水平。

港澳居民健康服務中心的李湘華醫生是廣州人，畢業於廣州醫科大學，接受聯合醫務金牌（金牌英文簡稱GOLD，全稱GP-Oriented Learning and Development）醫生培訓3年，曾就職於深圳一間社區醫院，又到過港大深圳醫院工作。在內地與香港兩種模式下從醫的她說，更認同香港全科醫生「全人照顧」的理念，從仍是腹中胎兒開始到晚年終老，全科醫生不僅要看病症本身，還要關心病人的心理、家庭和社會狀况。

診所預約制 確保足夠時間問診

港式診室的裝修風格和就診模式也體現出其醫療理念：診室「門常關」，門口設有紅燈，有患者就診期間外人不得進入，且內設布簾，保護私隱；採用預約制，每個醫生每半小時只接受1名患者預約，醫生可有足夠時間了解病史、解答提問。李醫生稱，港式診所不濫開檢查，「不像內地醫院上來就做全套」，不會處方中成藥、中藥，亦注重對患者的健康宣教、用藥指南和跟蹤隨訪。

不過，正在接受港式培訓的廣州全科醫生馬桂禮說，不少內地患者來覆診，只想「開完藥就走」，他也想按照港式規程操作，多問幾句病史、看看藥物是否適合，但對方並不合作，若當天病人很多，則更難做足詢問。

住天河港人讚醫生解答清楚詳細

68歲的港人周先生家住天河，預約到越秀區珠光街社區衛生中心港式診室就診，他稱讚醫生解答夠清楚、很詳細，「國內醫院病人太多，好多醫生都不耐煩，費事答你」。他在廣州住了多年，疫情下不想返港覆診，以前不知道社區醫院有港式診室，現在也不是各區都有，「新機構成立可能很多未通到，最好能有香港藥物」。

據今年3月頒布的《廣州市衛生健康事業發展「十四五」規劃》，當中在「基層醫療衛生機構提質增效工程」部分，寫入「與香港聯合醫務集團合作試點開展『金牌家庭醫生』『金牌護理』培養項目等，提高基層全科醫生診療能力和水平」。據聯合醫務公布，截至今年8月，已與社區醫院合作建設93家港式家庭醫生診室，主要分佈在大灣區，其中最多的廣州51家，東莞28家，深圳、珠海、中山、佛山各有數家。

受訓醫生稱疫下難考試

聯合醫務：恢復中

聯合醫務中國至今共培訓「金牌醫生」及「金牌護士」超過1600人次，但有受訓醫生對本報指，因為要去深圳考「畢業試」，但因疫情而未能安排，要延遲取得證書。聯合醫務回應稱，金牌培訓有完善的考核流程，期末考核需在聯合醫務中國深圳總部線下開展，前段時間由於深圳疫情影響，加上部分地區學員需投身當地防疫工作，考試時間作出調整，現隨着疫情平復，考核安排已陸續恢復。

目前，港人若想到港澳居民健康服務中心社區醫院港式診室就診，可用「聯合醫務互聯網醫院」小程式預約，並先付診金。內地醫保可於社區醫院使用，需按一般就診流程、在該醫院微信公眾號預約，但不保證享受港式服務。

相關字詞﹕廣州 港澳居民健康服務中心 聯合醫務

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