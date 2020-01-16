大灣區GBA專題：醫院手機掛號 留意時間「搶號」

醫院設分級 緊急搶救應選「三甲」

對港人尤其是長者而言，內地大醫院最大關口正是「第一關」——掛號。現時不少醫院透過微信或App提供掛號服務，內地居民習慣預先瞭解該醫院有哪些專科、某個醫生專攻方向和開診時間。除了要完整填寫姓名證件資料，更重要是知道幾時「放號」（開始接受預約），例如提前7天、每天中午12時「放號」，那就要儘早「搶號」，且手機要有支付功能，選擇科室、醫生及時段後，還要支付掛號費才能成功。掛號費視乎醫生職級，通常10至30元（人民幣，下同）不等，某些頂級專家可能掛號費就已過百元。若是實在無法用手機掛號，可以就診當天去醫院掛號處看是否有剩餘的現場號，或者請醫生「加號」。在內地大醫院常有人衝入診室要求醫生「加號」或者問這問那，是對患者就診體驗的一大負面影響。

雖說三甲醫院常年人滿為患，但遇到疑難雜症或者需要緊急搶救，仍應選擇三甲醫院的急症室，畢竟綜合實力較強，可召集多個專科的醫生共同會診，避免出現病人送到中小醫院卻無力處理、仍要轉院的情形，延誤救治。

2021年8月，廣東省核定港大深圳醫院、廣州現代醫院、廣州和睦家醫院、珠海希瑪林順潮眼科醫院和中山陳星海醫院5家醫療機構為粵港澳大灣區首批「港澳藥械通」指定醫療機構，可以使用計劃內批准的港澳藥物和醫療器械。聯合醫務中國執行總裁李家聰解釋，「港澳藥械通」主要是大醫院使用，面向包括內地居民在內的全體患者，而聯合醫務正在大灣區爭取「港人港藥」，而且是在基層診所可以處方。

留意商業保險範圍條款

支付方面，目前只得港大深圳醫院可以使用醫療券。港人若持有內地醫保，在公立醫院或部分可用醫保結算的私營醫院可以使用。若有購買商業保險，應事先瞭解保險覆蓋範圍及使用條款，是否能夠直接支付等。若要請醫生填寫表格後寄回索償，則需事先下載並印好表格，並準備好病歷、帳單資料。