大灣區GBA專題：穗深開港澳診所 可視像開港藥 醫療機構：醫護經港式培訓 爭取可用醫療券

明報記者 林迎

9月19日，位於深圳市前海蛇口自貿區醫院內的港澳居民服務中心試運。8月30日，內地首家港澳居民健康服務中心（以下簡稱中心）在廣州開發區醫院內開業。9月9日上午，家住番禺祈福的香港人吳家傳就駕車40公里，去到位於黃埔區的港澳居民（廣州）健康服務中心。吳今年70歲，身患「三高」（高血壓、高血脂、高血糖），過去多年往返穗港兩地。「在香港覆診，對病情跟得好足，但如果兩次錯過覆診期就當新症，要重新排隊，一排就兩年」，近期因為香港每日新增近萬宗新冠個案，加上「炒黃牛飛（通關名額）返來又要給2000元」，他不想返港，但常用藥物就快吃完。「番禺祈福醫院好大間好靚，但沒有香港藥。我也想去港大深圳醫院，但是深圳最近有疫情，我怕返來變『紅碼』。」

稱收費合理 患者：與港私家差不多

「內地醫院我也去過，唔得嘅，唔打尖睇唔到。門口站滿人，後面又站滿人」，吳家傳曾到內地醫院就醫，要託相熟朋友幫手才掛到號，但仍要耗時排隊交錢、取藥，「看一次病要成日」。 吳家傳從新聞得知中心開業，專程前往就診。他讚賞這裏醫生「啱傾」，認為收費可以接受，「在香港看私家也差不多。如果醫療券用得就更好，我有幾千元醫療券未用過」。

港澳居民（廣州）健康服務中心目前設有3間全科醫生診室、兩間護士診室，佈置格局與香港私家診所類似。該中心由廣州開發區醫院與聯合醫務（0722）子公司聯合醫務中國合作創辦，首創粵港兩地醫療機構在大型綜合醫院平台上協作的新模式。黃埔區有數百家港企，開發區醫院鄰近穗港碼頭，廣州開發區黨工委委員、管委會副主任劉石表示，希望「讓港澳居民感受到黃埔的溫暖，體現粵港澳大灣區『一家親』的內在需求」。

中心的李湘華醫生對本報說，一般全科醫生可以解決80%至90%患者的問題，抽血等基礎檢查可以在中心內完成，如果真的需要X光、超聲波等進一步檢查，可透過「院內會診」幫患者預約在開發區醫院完成，若有必要亦可請醫院其他專科醫生協助。

如果患者需要看香港醫生，可以預約視像連線香港聯合醫務所的醫生。聯合醫務中國首席培訓官兼首席醫療總監龔敬樂醫生稱，目前中心剛開業，要求連線的患者並不多，他認為視像問診可以了解患者大部分情况，「但畢竟我摸唔到你個肚，這邊中心的醫護人員可以幫我們做」。

研申進口長期病患港藥

診金方面，服務中心收取單次診金400元，包3天基礎藥物。如需長期病藥物，會結合病人情况，提供1個月或3個月藥量，但另外付費。至於處方香港藥物，李醫生說，不少香港患者相信「食開」的香港藥物更好，但實際上內地製藥水平並不差，除非極罕見的品種，否則一般而言可用內地藥物代替。如果患者堅持要開「港藥」，目前透過深圳海關「寄藥易」綠色通道，通常一周左右可快遞到患者手上，但近期清關可能會受疫情延誤，最長可能要一兩個月。此外，海關要求單次郵寄香港藥物價值上限800元人民幣，藥價與香港診所一致，再加50元郵費和100元行政費，全部按匯率1：1收取人民幣。而同類的內地藥物一般來說相對便宜，但不同藥物的價格亦相差很遠。

龔敬樂則稱，現時正與當局溝通，申請將長期病患者常用的香港藥物批量進口，放在中心藥房，患者可以即場取走，不用等候郵寄。對此，黃埔區衛生健康局稱，正積極協調海關、市場監管等部門，探索開通針對港澳居民常用藥品跨境配送閉環管理綠色通道，更好滿足港澳居民日常用藥需求。

倡兩地醫生視像會診 港醫生用醫健通

龔敬樂稱，現時在內地居住並需要就診的港人多以長者為主，如果一直自費，負擔不輕，「醫療券只有港大深圳醫院用得，但你叫一個老人家每次跑去深圳，也不實際」。聯合醫務中國執行總裁李家聰則稱，正爭取擴大醫療券在內地覆蓋面。他建議，在內地的港人可以到指定的醫療機構，包括港澳居民健康服務中心或是社區醫院的港式診室（見另稿），由受過港式培訓的內地醫生安排與香港醫生連線，讓香港醫生登入醫健通系統、透過視像診療，並接收醫療券。

「疫情期間醫管局都安排遠程覆診了，」他指出，香港的遠程覆診可由患者自己在手機上完成，在內地則需要到指定機構內，雖然內地醫生不能登入醫健通，但可以證明患者確實完成診症，且他們經過港式培訓，再加上香港醫療機構遠程參與，可保障內地港人所獲醫療服務的質素，「我們已向香港政府提交上述建議方案，畢竟使用醫療券是港人應有福利」。