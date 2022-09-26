Hygeatec：可用於中草藥 代替硫黃處理

Hygeatec Company Limited研發總監徐奕偉（圖）表示，該公司生產等離子空氣殺菌設備已經有一段時間。2020年初新冠疫情初爆發時，深圳和武漢都有醫院緊急訂購該公司的產品。至於等離子食物殺菌設備，該公司近年亦有研究，更曾經用北芪和士多啤梨做過好些測試。只不過，當時未能接觸到食品廠，幾個地產商又希望該公司提供適用於自動電梯扶手帶的等離子殺菌設備，所以該公司才將資源改用來研發後者。但他強調，該公司這兩種等離子殺菌設備的基本結構很相近，因為兩者乃分別安裝在扶手帶和輸送帶上，都是在上方和左右兩側設置多條電極棒，從三方包圍來殺菌。只不過，等離子食物殺菌設備會較闊和較長（因為輸送帶較闊）。

該公司的首批等離子食物殺菌設備的設計，乃針對在食品包裝前殺菌。因為沒有包裝物料阻隔，殺菌所需要的功率和時間會低得多，幾秒就足以殺死食物表面99.9%的細菌，設備造價也可以顯著降低。他估計，最低只需幾萬元一部。

殺菌設備最廉只需幾萬元

若小型食品廠或中央廚房沒有輸送帶，該公司也可以改用消毒櫃的構型，一個消毒櫃垂直分成多格，每格之內都在上方和兩側安裝電極棒來殺菌。

徐奕偉表示，等離子食物殺菌設備除了適用於水果、蔬菜、乾燥粉末之外，還適用於中藥材。因為很多中草藥都是種植在泥土內，容易沾染細菌，傳統做法是靠硫黃處理來保質，但這卻很難完全洗淨。

他以北芪初步測試過，保守估計，若改用等離子技術來處理，就算完全不使用硫黃，保質期也至少有三幾個月。