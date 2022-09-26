摩天崖失足 鑽石總會副主席盧仲輝墮斃

彌䃟石澗行山 墮坡百米

據了解，墮坡不治的65歲男子為富衡珠寶有限公司董事盧仲輝。據網頁資料，盧仲輝為香港鑽石總會副主席（製造業分部），亦是香港金銀首飾工商總會榮譽顧問。他由飛服隊直升機送往東區醫院急症室時，身體多處受傷昏迷，醫護不斷做心外壓，經搶救證實不治。警方事後聯絡其家屬到場了解，事發經過原因待查。

盧昨日偕同山友、一行17人到彌䃟石澗行山，昨午12時許步至近摩天崖，疑失足墮下約100米山坡，同行友人報警求助。民安隊的山嶺搜救中隊奉召隨直升機趕往救援。由於事發地點山勢險要，傷者由直升機吊起送院，其餘人士則由該隊隊員帶到安全位置。

山藝教練梁念豪回覆本報查詢時指出，摩天崖極度危險，「好斜、好滑、唔可以爬㗎」。他建議一般市民可穿梭叢林，避免攀爬摩天崖，又強調攀爬石澗必須帶繩索、胸帶、登山扣等裝備，並配備山藝繩索運用等知識，「只要以普式結綁住條主繩，咁個人就可以沿住上，跣腳個普式結就會鎖住佢」。

山藝教練指摩天崖極危勿攀

漁護署網頁列出郊野公園曾發生致命及嚴重意外的19個高危地點，呼籲行山者避免前往，當中包括彌䃟石澗、獅子山山頂等。2018年9月，一名備戰毅行者活動的男子3號風球懸掛期間行山，行至彌䃟石澗時疑路濕失足，飛墮30米深谷，送院搶救不治。