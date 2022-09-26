歷史館翻修香港故事 標書列不帶情感述六四

康文署：展廳內容未定 標書僅參考

「有線新聞」昨日報道，根據「香港故事」展的標書，新展覽主題分為史前、各朝代、日佔時期、二戰後，英治時期、及1997年回歸至今的香港。根據標書內容，英治時期的展覽廳被命名為「Colonial Hong Kong」（殖民香港）。1997年至今的展覽主題屬新加入，將展出1997年後本港曾發生的事件，未有列明選擇哪些事件，但標書列明有些內容本質上是政治敏感，處理時要考慮。

增97後展廳 有「政治敏感」內容

此外，標書亦列出一些主要事件該以什麼感情敘述，如英國撤出香港，標書提到這是感情非常強烈的部分，期望展品呈現到當時香港人的表情，令入場人士感受到港人當時對英國人離開的悲傷，及對於迎接新時代的樂觀。

英國撤出 盼呈港人悲傷樂觀

不過，標書則要求「六四事件」描述要不帶情感，列明六四的片段由10條10至15秒的片段結合而成，指影片須客觀、不情緒化地呈現港人如何回應六四事件，令參觀者感受到六四是當時香港與中國關係間的動盪時刻，影響港人對即將回歸的感受。

香港歷史書作家余震宇表示，參考現暫時替代常設展的「香港故事精華展」，可想像即使未來常設展加入佔領運動、反修例事件等題材，與民間敘述或有很大差距。余稱《港區國安法》必是重要事件，惟現時不少與國安法相關的案件尚未結案，認為館方都未能掌握官方敘述，估計新展覽要延誤至明年底才重開，主要因為這些事件至今仍未有定案。至於六四事件將由多段片段剪輯而成，他認為館方只盼「蜻蜓點水」帶過事件，但不解如何揀選不帶情緒的片段，好奇當局將如何剪輯。

康文署回覆本報查詢時表示，常設展覽的歷史沿革展區將有6個展廳，順時序介紹自史前時代至21世紀的香港發展，每個展區會介紹相關年代具代表性的事件，受新冠疫情影響，新展覽預計會分階段在明年底至2024年中重開。