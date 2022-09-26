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駕歐洲跑車偷平民車 兩人被捕

【明報專訊】新界北總區重案組上周五（23日）起一連兩日展開「諜網」行動，搗破一個活躍新界北的偷車集團，拘捕兩名主腦。初步調查相信，集團拆車上催化器變賣圖利，亦利用失車犯案。偷車集團自5至9月共涉及19宗案件，失物總值約110萬元。

探員分別於元朗及旺角區拘捕兩名均為38歲的偷車集團男主腦，兩人有黑社會背景，涉擅自取去交通工具、車內盜竊、行使虛假文書、不付款而離去、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險，兩人被帶署扣查，警稱不排除有更多人被捕。一人獲准保釋，10月下旬向警方報到。

失車催化器被拆 疑變賣圖利

新界北總區重案組總督察武少禧指出，集團安排車手駕駛歐洲名廠跑車，掩人耳目，專門於深夜時間前往僻靜街道及低設防停車場尋找「獵物」，用數分鐘撬車門、撬匙膽偷車；賊人會將車駛至偏遠地方拆走零件，或套上假牌以干犯其他罪行。

武少禧表示，賊人主要針對日本混能車、家庭七人車犯案，估計因車款比較低調普遍，可用以踩線及運失物；另外，大部分失車尋獲時被發現連接排氣管的催化器被人拆除，警方相信因催化器內有貴金屬，二手市場有價有市，故被拆去變賣圖利。據悉，一組催化器價值約7000元。行動中警方分別於屯門、元朗及天水圍起回5輛失車。警方提醒駕駛者注意車輛防盜，應安裝可靠的防盜系統以及可將影像傳送上雲端的錄影鏡頭。

相關字詞﹕行使虛假文書 車輛盜竊 偷車集團

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