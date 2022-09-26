規劃署：發恢復原狀通知書 考慮4因素

料壆村個案獲「完成通知書」

環團觀察見仍有大量廢料

此外，在規劃署今年7月向料壆村以北個案發出「完成規定事項通知書」後，長春社於8月到現場觀察，發現仍遺下大量建築廢料。規劃署則解釋，該個案主要涉及填土及填塘違例工程，該署曾於5月及6月到場視察，同時徵詢部門如漁護署意見，「因應規劃事務監督信納個案的通知書所規定的事項已獲履行」，該署遂於7月發出「完成規定事項通知書」。長春社認為規劃署執法不力，促署方考慮進一步執管以收阻嚇作用。

至於落馬洲行動基地以東的個案，規劃署稱主要涉及填土及填塘違例發展，該署去年12月發出「強制執行通知書」後，土地擁有人已立即停止工程，並修復塘壆及還原土地，故該署未有發出「恢復原狀通知書」。

此外，據環保署稱，去年10月至今共接獲11宗蠔殼圍一帶填泥的投訴，其間派員巡查逾100次，包括利用航拍機蒐證和巡查。過去1年，環保署就蠔殼圍一帶的工程活動共發出6封警告信及10次口頭警告；今年8月，該署檢控一宗位於馬草壟路（南屋仔），涉及於自然保育區內進行建築工程而無申領環境許可證的案件，違反《環境影響評估條例》，罰款共8000元。