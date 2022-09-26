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北都劃保育 蠔殼圍10地遭倒泥 規劃署僅要求復修14％受破壞範圍 環團批執法不嚴

【明報專訊】為配合北部都會區發展，政府計劃將蠔殼圍劃為濕地保育公園，以保育當地東西飛鳥走廊。長春社發現，自去年10月政府公布《北部都會區發展策略》後，蠔殼圍至少10地點被傾倒泥頭或土地遭平整，約22公頃，佔當地面積約10%。規劃署雖向業權人執法，但要求復修的範圍僅為受破壞面積的14%，而在規劃署發出「完成規定事項通知書」（即該署提出的要求已履行）後，部分地點仍有大量建築廢料未移走。長春社批評規劃署執法不嚴謹，又估計有業權人或先破壞濕地以圖降低生態價值，避開土地日後被納入濕地公園範圍，促政府加強執法。

明報記者 馬耀森

規劃署：不時實地視察

地政署：涉官地個案已採取行動

規劃署回應稱，該署職員不時到蠔殼圍一帶實地視察及使用無人機監測，若發現違例發展，會發出通知書要求中止違例發展或把土地恢復原狀（詳見另稿）。地政總署表示，涉事地點大部分屬舊批私人農地，無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物；至於個案涉及的政府土地，元朗地政處及北區地政處人員經視察後，正採取土地管制行動。

長春社先後於去年12月及今年8月到蠔殼圍一帶觀察，發現至少10個地點遭破壞，面積約22公頃，當中86%位於濕地保育區，14%位於濕地緩衝區。10個地點中，以料壆村以北面積最大，佔地8.83公頃，其次是距該地點不遠的魚塘塘壆有填泥，佔地約5.6公頃。另外，位於馬草壟路的「馬草壟生態園」，本報今年1月報道該處經營收費營地、釣魚場和燒烤場等，長春社8月到訪上址，未發現經營上述業務，但部分土地植被已被剷去。

馬草壟生態園已停運 植被受損

長春社表示，規劃署曾向6個地點執法，但翻查規劃署發出的通知書發現，規劃署於7月向料壆村以北的個案發出「完成規定事項通知書」，惟長春社於8月到該處發現仍有不少建築廢料，與去年12月相比分別不大。長春社比對規劃署就該地發出的「強制執行通知書」（要求中止違例發展）及「恢復原狀通知書」（恢復土地狀况），發現規劃署要求恢復的範圍僅佔被破壞面積約14%。

至於落馬洲行動基地以東的個案，規劃署先後於去年12月及今年5月向業權人分別發出「強制執行通知書」及「完成規定事項通知書」，但期間未有發出「恢復原狀通知書」，長春社今年8月到訪上址發現仍有大量建築廢料，部分棄置魚塘內。

長春社公共事務經理吳希文稱規劃署執法不嚴，會削弱阻嚇力，助長破壞行為。長春社公共事務主任周藹銓稱，上述地點均位於濕地保育及緩衝區內，亦已被納入北部都會區的濕地保育公園研究範圍，相關部門如地政總署及環保署，應加強巡邏及執法，遏止破壞面積擴大。

長春社促交代更多細節

打消業權人發展念頭

長春社促特首《施政報告》應交代更多濕地公園細節，明確表明收回區內土地及保育意向，打消業權人發展念頭，減少日後政府修復被破壞土地的成本。

相關字詞﹕規劃署 北部都會區 濕地保育公園 濕地保育區 濕地緩衝區 蠔殼圍 長春社

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