港聞

港聞二

跨區求助增 有立會議員嘆自費做區務

【明報專訊】據本報統計，除離島區外，全港其餘17區現存的區議員人數，都不足當區議席一半，不少留任者接獲的跨區求助個案大增，荃灣區議會主席陳琬琛曾接到觀塘和元朗居民求助，黃大仙區議員譚香文亦接到港島等跨區求助。另邊廂，多名新任立法會議員在地區開設辦事處，部分「單頭議員」與政黨議員合作。

觀塘求助荃灣 港島求助黃大仙

曾任離島區議員的工聯會立法會議員鄧家彪指，很多政府政策往往需區議會「走埋最後一里路」，例如協助居民申請某些項目，令政策落地。在多區設辦事處的他說，九龍東的區議員空缺未算最嚴重，但的確多了求助個案。

選委會界別立法會議員江玉歡開設5個地區辦事處及1個聯絡處，其中一個辦事處與鄧家彪「聯名」。江說，逢周末會到辦事處了解區內居民意見，她認為立法會議員的地區工作同樣重要，有助下情上達。她稱，在多區區議員不足下，加上疫情、經濟差等，居民需求大增，但立法會議員並無額外資源做區務，部分項目要自掏荷包，舉例其每月贊助4名學生的獎學金是來自議員薪金。她批評政府不重視區務，否則應投放比現時更多的資源。

鄧家彪：勿囿選舉 關鍵半官方參與

司馬文：倘撤民選 政府如自堵耳目

政府正檢討地區行政工作，鄧家彪認為，地區需要人為市民「奔走」，指地區行政改革不應限於區議員是否選舉產生，而是地區治理上有否半官方角色的人或組織可為政府在地區工作。

南區區議會副主席司馬文則認為，民選議員獲市民支持，有助政府了解地區意見，在政策推行時的反應、應變可更快，若區議會取消民選成分，政府有如閉上單邊眼睛和耳朵。他指出，關鍵在於政府如何降低選舉的政治風險，但他認為目前的選舉制度已有足夠保障，除非政府不再信任社區。

陳琬琛曾向居民諮詢對區議會未來的想法，普遍關注是「第日搵邊個？」陳說，居民過去數十年習慣落樓可找到區議員幫忙，若改為委任，居民不認識，信心會大減。

被問到區議會會否保留及其產生辦法，民政事務總署稱，政府在整個地方行政檢討，會考慮日後無論以任何形式產生的區域組織，均須為非政權性的諮詢組織，以符合《基本法》第97條規定，並有廣泛代表性、熟悉地區事務，可接受政府就地區事務的諮詢。

相關字詞﹕陳琬琛 司馬文 江玉歡 鄧家彪 區議會

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