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區會宣誓一年 政府諮詢大減5區停擺 南區司馬文：高官不再與會 中西區楊浩然：如自己同自己傾

【明報專訊】去年9至10月，全港18區區議員要分批宣誓，大批區議員在宣誓前辭職，亦有區議員「闖關」失敗被DQ（取消資格）。全港479個區議員議席現餘下三成、即146人，其中5個區議會因未能選出主席或副主席，未能召開區議會大會或流會收場。與此同時，根據民政事務總署數字，今年截至本月13日，政府就全港問題及地區事務分別諮詢區議會15次及1048次，遠低於去年全年的67次及3139次。民政及青年事務局長麥美娟早前稱區議會「正常運作」，有現任的資深區議員不同意，指區議會功能被削弱，個別地區區議會更是「名存實亡」。

明報記者 馮樂琳

七成議席從缺 3區不夠人選主席

根據《區議會條例》，區議會主席須獲最少一名其他議員提名，並獲另外最少兩名議員以附議者身分簽署，現時餘下3名區議員的中西區和南區，以及僅餘兩名區議員的黃大仙區，各因人數不足，未能選出主席而未能召開大會。

南區區議會未能召開大會，但轄下7個委員會中仍有5個維持運作。自2010年擔任區議員的南區區議會副主席司馬文認為，今屆區議會的代表性、政府支援等明顯被削弱。他舉例，以往區議會能邀請職位較高級的政府代表出席會議，簡介不同將推行的政府政策，並聽取區議員意見；但現時政府只會派初級官員代表，司馬文認為變相令區議會諮詢功能失效。

除了諮詢，司馬文認為區議會部分功能亦已失效。警方雖會派員到區議會講解地區治安工作，而涉及其選區內的事務如巴士班次不準等，他仍可直接找部門處理；但政府部門近月不再向區議會提交地區工程的進度報告，令區議員難以跟進工程。

中西區副主席楊浩然說，區議會曾邀官員出席委員會會議簡介政策，官員都回覆「未能出席」、「未能派員」，楊稱區議會繼續召開會議如同「自己同自己傾偈」，失去意義。

黃大仙區議會僅房屋事務委員會維持會議，先後在當區任區議員10多年的譚香文直指，該區議會已「名存實亡」，形容麥美娟稱區議會運作正常非真實，譚稱黃大仙區有25個選區，反問「兩個人（區議員）如何處理25個區？」譚又提到，早前曾向運輸署提出就區內交通黑點召開會議遭拒絕，署方只派人到現場視察，私下約見民政專員同樣被拒。

東區現有6名區議員，但一直未能選出正副主席，大會都以流會收場。該區民建聯議員李清霞說，委員會如常運作，政府部門會派員開會，不認為未能召開大會影響地區工作，又稱區議會本來便不應討論全港事務。她說，因區議員減少及新冠疫情，跨區居民求助增多，但由於立法會議員大增，若區內事務涉政府整體政策，現時較易找他們反映問題。

荃灣陳琬琛：涉全港議題 民政今多拒納議程

原有21席的荃灣區議會是較「健全」的區議會之一，現有8名區議員，包括任民選區議員超過30年的區議會主席陳琬琛。陳慨嘆以往區議會沒太大限制，只要涉及民生，涉及全港的議題都可討論，但今屆區議會變「嚴謹」，涉及全港的民生政策大多因「不適合」而不獲民政處同意加入議程。

民政總署：議席空缺一般無損權力有效性

民政事務總署表示，一般來說，區議會處理事務的權力、程序的有效性都不受該區議席有空缺影響；此外，市民如有需要可就區內事務聯絡相關決策局或部門。

相關字詞﹕民建聯 譚香文 陳琬琛 司馬文 區議員宣誓 區議會

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