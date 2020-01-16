截至年底會展活動 港235項僅新加坡36%

業界稱明年難完全復蘇

嚴格入境限制令不少原於本港舉行的大型貿易展覽移師新加坡，包括本港主辦多年的JGW珠寶展，而APLF亞太區皮革展今年移師阿聯酋杜拜後，明年仍於當地舉行。香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡日前表示，一些移師新加坡的展覽亦已宣布明年續於新加坡舉辦展覽。該會曾表示，疫前每年約有140個展覽於亞洲國際博覽館和香港會議展覽中心舉行。

號稱全球最大的會議展覽活動匯集平台10times網站顯示，香港昨日至今年底共有235項活動，僅及新加坡655項的36%，也落後多個城市（見表）。江玉歡表示，0+3安排落後世界，對會展業幫助有限，因生意人來港首3天無法外出應酬，將打擊參與會展活動意欲；而即使再放寬至0+0，亦擔心離港的展覽「移情別戀」後，再難「回心轉意」。她指出，外國早於去年9月至今年3月已面對現實，計劃疫後復蘇步伐，香港嚴重落後，「別人快將跑完，我們還未上跑道」。她強調，會展業對香港國際形象重要，10times數據涵蓋大小活動，但活動的分量比數量重要，因國際大型活動籌備或需半年，值得留意明年下半年在港舉辦的國際會展活動，若大型展覽不回來，即已流失。

本身是香港展覽會議業協會執委的匯眾展覽服務董事總經理湯錦成稱，歐美開放較早，經濟規模亦較大，新加坡亦比香港早一年重開，故活動較多，而0+3對會展業有正面作用，預期明年可陸續回復，但因航機、酒店和政策因素，明年難完全復蘇。他續稱國際展覽重視客源所在，大灣區加上香港本土市場仍有吸引力，不擔心會被外地搶走大型展覽。

（新冠疫情）