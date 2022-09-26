港聞

港聞一

放寬入境共赴黃泉? 盧寵茂：2月至今事情已變 「無法不適應」

【明報專訊】本港今晨6時起放寬入境檢疫至「0+3」，醫務衛生局長盧寵茂昨日形容，這已是平衡抗疫風險及經濟動力的最好方案，暫不太合適放寬至「0+0」，他說現時社區檢測陽性比例約1%，入境旅客陽性比例約3%，即3倍風險，並關注外國有不少新變種病毒。

稱「0+0」暫不太合適

盧寵茂昨在無綫電視節目《講清講楚》提到，取消酒店檢疫後，入境人數不再受檢疫酒店房間數目限制，入境人數或增加，輸入個案佔本地個案比例可由2%升至20%甚至200%。他說能否放寬至「0+0」要考慮不同因素，例如全球疫情是否繼續下降、本港疫苗接種率能否繼續上升、醫療系統承受能力會否更高。

盧寵茂今年2月曾說與病毒共存只會共赴黃泉，昨被問在每日數千宗確診下仍放寬入境措施是否與當初說法相違背時，他稱2月至今很多事情已改變，包括接種率及醫院系統應對疫情能力提升很多，經歷第五波大量確診，「某程度政策上也無法不去適應」，但強調本港逾9000人染疫亡，當中很多長者離世，不想再爭論當日說法，「你可以問吓嗰9000幾人其實𠵱家去咗邊？」

他認為，不可躺平及只視新冠病毒為感冒，若今年7至9月疫情反彈時沒維持社交距離措施包括戴口罩，可能遠不止目前確診數字。他說政府強調不躺平，雖知未必能徹底消滅新冠病毒，病毒可能繼續存在，但對「敵人」立場不變，仍要減少感染，強調政府作為總工程師，帶領700萬人走抗疫路，須確保穩陣，「不會路毁人亡」。

何時0+0 高永文：沒方程式決定

前食衛局長行會成員高永文昨出席活動後被問政府有何指標放寬至「0+0」，他稱沒「方程式」決定何時可走下一步，政府需檢視「0+3」對醫管局服務和社區感染的影響，惟提到由「3+4」轉至「0+3」亦未有花很長時間檢視。他強調放寬入境檢疫非躺平，惟本港「幾乎冇乜可能」短期內達至動態清零，故採取平衡做法。

對於衛生防護中心傳染病處主任張竹君日前稱本港或需與疫情「並存」，高永文形容其他採取共存的地區立下非常壞的例子並付出慘重代價，本港是無奈下有大批人染疫，且難切斷病毒傳播鏈，惟重申政府從不採取共存策略。

（新冠疫情）

相關字詞﹕醫務衛生局 新冠疫情 與病毒共存 共赴黃泉 盧寵茂

上 / 下一篇新聞

陽性雖急跌 專家憂冬流感籲續口罩令 3780宗本地個案 盧寵茂：有空間考慮放寬社交措施
陽性雖急跌 專家憂冬流感籲續口罩令 3780宗本地個案 盧寵茂：有空間考慮放寬社交措施
料龐大數目病人需跟進 高永文倡設中心治長新冠
料龐大數目病人需跟進 高永文倡設中心治長新冠
5飲食商會函李家超盧寵茂 促放寬12人一枱
5飲食商會函李家超盧寵茂 促放寬12人一枱
截至年底會展活動 港235項僅新加坡36%
截至年底會展活動 港235項僅新加坡36%
區會宣誓一年 政府諮詢大減5區停擺 南區司馬文：高官不再與會 中西區楊浩然：如自己同自己傾
區會宣誓一年 政府諮詢大減5區停擺 南區司馬文：高官不再與會 中西區楊浩然：如自己同自己傾
跨區求助增 有立會議員嘆自費做區務
跨區求助增 有立會議員嘆自費做區務
北都劃保育 蠔殼圍10地遭倒泥 規劃署僅要求復修14％受破壞範圍 環團批執法不嚴
北都劃保育 蠔殼圍10地遭倒泥 規劃署僅要求復修14％受破壞範圍 環團批執法不嚴
規劃署：發恢復原狀通知書 考慮4因素
規劃署：發恢復原狀通知書 考慮4因素
駕歐洲跑車偷平民車 兩人被捕
駕歐洲跑車偷平民車 兩人被捕
歷史館翻修香港故事 標書列不帶情感述六四
歷史館翻修香港故事 標書列不帶情感述六四
摩天崖失足 鑽石總會副主席盧仲輝墮斃
摩天崖失足 鑽石總會副主席盧仲輝墮斃
青年「獅頭」墮下亡
青年「獅頭」墮下亡
等離子低溫殺菌 延長蔬果保質期
等離子低溫殺菌 延長蔬果保質期
Hygeatec：可用於中草藥 代替硫黃處理
Hygeatec：可用於中草藥 代替硫黃處理
大灣區GBA專題：穗深開港澳診所 可視像開港藥 醫療機構：醫護經港式培訓 爭取可用醫療券
大灣區GBA專題：穗深開港澳診所 可視像開港藥 醫療機構：醫護經港式培訓 爭取可用醫療券
大灣區GBA專題：醫院手機掛號 留意時間「搶號」
大灣區GBA專題：醫院手機掛號 留意時間「搶號」
大灣區GBA專題：港式培訓 盼提升基層醫療水平 醫生嘆患者只想開藥 難跟港式規程
大灣區GBA專題：港式培訓 盼提升基層醫療水平 醫生嘆患者只想開藥 難跟港式規程
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】馬會「小龍馬」 被誤馬變鹿 稱靈感取自古代神獸
【Emily】馬會「小龍馬」 被誤馬變鹿 稱靈感取自古代神獸
【Emily】副局施俊輝申請退出新民黨
【Emily】副局施俊輝申請退出新民黨
【Emily】用消費券報外遊團？財爺辦答問
【Emily】用消費券報外遊團？財爺辦答問
【Emily】「回歸BB」電競踩車賀國慶
【Emily】「回歸BB」電競踩車賀國慶
【Emily】「海員罷工勝利百周年」 黃國話係香港工運起點
【Emily】「海員罷工勝利百周年」 黃國話係香港工運起點
【Emily】首戰東區龍舟賽 梁熙包尾有獎盃
【Emily】首戰東區龍舟賽 梁熙包尾有獎盃