放寬入境共赴黃泉? 盧寵茂：2月至今事情已變 「無法不適應」

稱「0+0」暫不太合適

盧寵茂昨在無綫電視節目《講清講楚》提到，取消酒店檢疫後，入境人數不再受檢疫酒店房間數目限制，入境人數或增加，輸入個案佔本地個案比例可由2%升至20%甚至200%。他說能否放寬至「0+0」要考慮不同因素，例如全球疫情是否繼續下降、本港疫苗接種率能否繼續上升、醫療系統承受能力會否更高。

盧寵茂今年2月曾說與病毒共存只會共赴黃泉，昨被問在每日數千宗確診下仍放寬入境措施是否與當初說法相違背時，他稱2月至今很多事情已改變，包括接種率及醫院系統應對疫情能力提升很多，經歷第五波大量確診，「某程度政策上也無法不去適應」，但強調本港逾9000人染疫亡，當中很多長者離世，不想再爭論當日說法，「你可以問吓嗰9000幾人其實𠵱家去咗邊？」

他認為，不可躺平及只視新冠病毒為感冒，若今年7至9月疫情反彈時沒維持社交距離措施包括戴口罩，可能遠不止目前確診數字。他說政府強調不躺平，雖知未必能徹底消滅新冠病毒，病毒可能繼續存在，但對「敵人」立場不變，仍要減少感染，強調政府作為總工程師，帶領700萬人走抗疫路，須確保穩陣，「不會路毁人亡」。

何時0+0 高永文：沒方程式決定

前食衛局長行會成員高永文昨出席活動後被問政府有何指標放寬至「0+0」，他稱沒「方程式」決定何時可走下一步，政府需檢視「0+3」對醫管局服務和社區感染的影響，惟提到由「3+4」轉至「0+3」亦未有花很長時間檢視。他強調放寬入境檢疫非躺平，惟本港「幾乎冇乜可能」短期內達至動態清零，故採取平衡做法。

對於衛生防護中心傳染病處主任張竹君日前稱本港或需與疫情「並存」，高永文形容其他採取共存的地區立下非常壞的例子並付出慘重代價，本港是無奈下有大批人染疫，且難切斷病毒傳播鏈，惟重申政府從不採取共存策略。

（新冠疫情）