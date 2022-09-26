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5飲食商會函李家超盧寵茂 促放寬12人一枱

【明報專訊】5個飲食業商會日前聯署去信特首李家超及醫務衛生局長盧寵茂，促請政府放寬餐飲防疫措施，包括由食肆最多8人一枱增至12人一枱、取消宴會120人上限、取消營業時間到凌晨的限制等。商會稱政府今起放寬入境檢疫至「0+3」，相信年尾聖誕長假有更多市民旅遊，肯定削弱本地零售消費，料旅客訪港升幅遠不及市民外遊，餐飲業將面對新一波寒冬，結業潮及裁員潮將加劇。

憂放寬入境聖誕檔更少本地消費

聯署商會包括現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會。信件提到，餐飲業從中秋至今生意在谷底徘徊，平均比往常跌三至五成，主因是金融及經濟持續低迷，規管餐飲的防疫措施自5月至今沒進一步放寬，市民光顧食肆的消費意欲未能回復，加上未通關下欠缺旅客及內地客，餐飲業亦面對通脹引發的成本上漲。

商會指出，今波疫情已過高峰並正下降，市民第三針接種率逾77%，看不到社交距離措施仍有需要維持於年初狀態，認為應進一步放寬，才能讓業界有多點生存空間。

醫管局前行政總裁梁栢賢昨在facebook表示，疫情已趨穩定，保守防疫政策已不合時宜，放寬至「0+3」是復常一大進展，但如不盡快放寬社交距離和食肆防疫限制便會有後遺症。

梁栢賢：疫情趨穩 保守防策不合時宜

他說，訪港遊客多屬短途客，如不可到食肆或其他消費場所，來港旅遊吸引力便大減。當市民因抗疫疲勞紛紛離港「報復式旅遊」，留港消費的市民便減少。如沒旅客在港消費，零售及食肆雪上加霜，經營會十分困難，故要盡快全面放寬入境檢疫，同時放寬社交距離和餐飲業營業限制，才可幫助民生經濟。

（新冠疫情）

相關字詞﹕餐飲業 入境檢疫 梁栢賢 社交距離措施

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