陽性雖急跌 專家憂冬流感籲續口罩令 3780宗本地個案 盧寵茂：有空間考慮放寬社交措施

衛生防護中心昨發新聞稿公布，本港新增3897宗新冠陽性個案，3780宗屬本地感染，按日跌逾1200宗。現行社交措施將於10月5日屆滿，政府今起放寬入境檢疫至「0+3」，加上本地疫情放緩，盧寵茂昨於無綫電視節目《講清講楚》被問及是否有機會放寬社交措施時稱，對外和對內防疫政策有別，入境者會百分百核酸檢測，本地則做不到。

盧寵茂稱老幼接種率不理想

「提升屏障 方能放寬社交措施」

盧寵茂亦表示，本地個案數字正下降，醫管局服務已回復很多，有空間考慮放寬一些社交措施；至於是否最快下月初調整，他僅稱會盡快。他呼籲市民勿放鬆，要繼續推動疫苗接種，重申80歲或以上長者與小孩第三針接種率仍不理想，分別為55%及20%，強調必須提升其疫苗屏障保護，才有能力放鬆更多社交措施。

孔繁毅指流感群體免疫降低

料今冬流感爆發風險大於新冠

市民戴口罩接近3年，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅昨出席一個呼籲接種流感疫苗活動時稱，相信市民對新冠「混合免疫」保護力可維持半年至一年，惟過去兩年市民防疫意識提高，亦有社交措施和「口罩令」等，令社區流感傳播減少，加上流感疫苗接種率減少，流感的群體免疫降低，估計今年冬季流感爆發風險將大於新冠。

孔提到，海外地區放寬口罩令後，今年流感現反彈，其中澳洲5月入冬後出現甲型流感高峰，個案超越2019年水平，英國亦出現相近情况，輸入個案傳入本港風險隨之增加。他引述外國研究稱，同時感染新冠和流感可能性較小，主要是先染新冠再染流感，惟會令肺炎和其他併發症風險增加，籲長者和幼童盡快接種流感疫苗。

孔繁毅認為，即使現時本港有條件放寬社交距離措施，但口罩令、疫苗通應在今冬至明春維持，估計待世衛宣布新冠疫情大流行結束，才有望取消口罩令，料最快明年夏季方可撤銷室外戴口罩要求。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報表示，市民自前年初已開始戴口罩和注意手部清潔，流感、呼吸道合胞病毒等近兩年均無爆發，預計解除口罩令將致新冠和其他常見呼吸道病毒反彈，公院將如以往流感高峰期般受壓，籲冬季前推動高危群組接種流感針，減低明年1至3月爆發風險。他亦估計未來6至9個月難完全解除口罩令，或可待新冠疫情更穩定、接種率更高時參考新加坡做法，只要求乘搭公共交通工具和往醫院診所才須戴口罩。

至於疫苗通，許樹昌認為高危群組新冠疫苗接種率仍不夠高，加上明年初或有第二代疫苗接種，建議可待疫情穩定且無新變異病毒株出現，才考慮解除或放寬。他預計個案數字未來將於低4位數徘徊一段時間，屆時可放寬社交措施，惟強調公共衛生措施不應以「硬指數」作主導，亦提醒應監察抵港旅客有否攜帶新變異株。

明報記者

（新冠疫情）

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