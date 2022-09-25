墜屏報告交律政司 政府小組未定公開否

小組上月底公布初步調查結果時表示，冀本月完成調查。被問及法律諮詢過程需要多久，律政司昨表示法律意見內容不會公開。

據了解，負責調查事故成因的政府跨部門工作小組已完成化驗工作；至於出現剪切斷裂現象的吊環螺絲，考慮到為關鍵證物在化驗後無法還原，故小組專家檢取其他屏幕螺絲化驗。據悉，警方和跨部門工作小組完成調查後，將交換報告互相參考；為免影響其他部門如勞工處的調查，小組會否單方面公布調查結果仍有待決定。

據悉，警方蒐證工作暫告一段落，上月起多次與律政司交代調查進度，以索取法律意見。至於錄口供方面，警方仍未能聯絡事故中另一受傷舞蹈員張梓峯，期望盡快安排他到警署錄口供。

阿Mo未能自主咳嗽 進食或「落錯格」

阿Mo父親李盛林牧師昨發表代禱信，稱阿Mo自手術後戴上頸箍，確保頸椎定位生長，預計4周內可拆除，頸箍不至於影響吞嚥和物理治療，可自主呼吸，惟現時仍未能自主咳嗽，仍需接受監察，進食時或會「落錯格」，導致肺炎。他又表示，環境影響阿Mo睡眠和休息，但其心態能改變和調整，再專注配合治療，期望兒子「每天也能經歷一小步的治療進展」。伊利沙伯醫院發言人表示，有關傷者現時在院方神經外科病房留醫，情况和維生指數穩定。