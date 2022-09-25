「躍動南區」縮水 區議員：難變威尼斯 珍寶舫沉水上運動中心流標 8大項目3觸礁

明報記者 區慧盈

翻查資料，「躍動港島南」8個重點項目中，其中3項未能完成，包括海洋公園重生方案涵蓋山下「零售飲食娛樂商業區」計劃，因無投資者入標而「流標」；已復修的石澳石礦場就設計、建造和營運水上運動中心所收3份標書均未符要求，取消招標；珍寶海鮮舫則被拖離香港，其後在南海「全面入水翻轉」。

其餘項目「探討」「進行中」

至於其餘項目，包括「提升香港仔及黃竹坑一帶的文化及消閒設施、香港仔避風塘及海濱長廊」、「以海洋公園為核心連結其他地區海上旅遊路線」、「活化黃竹坑舊式工廈」、「整合區內現有『政府、機構或社區』用地」、「美化黃竹坑公共空間和市容」，則尚在「探討」或「進行中」。

發展局：香港仔避風塘擴建正做環評

發展局回覆稱，土拓署正為擴建香港仔避風塘工程做環評的前期工作，將於年內展開勘測工程，明年展開各項詳細影響評估、刊憲及詳細設計，料2025年展開建造工程。該局續稱，正和相關部門探討可行方案，整合黃竹坑區內3個臨時巴士車廠設施，以騰空海洋公園旁臨時用地作合適發展；並正探討活化香港仔魚類批發市場一帶，包括加入相關餐飲和零售用途等新元素。至於石澳石礦場水上運動中心招標方面，文體旅局回覆稱將檢視最新情况，再考慮下一步跟進行動。

區議員稱改善民生「算做咗嘢」

「躍動港島南」計劃由前特首林鄭月娥提出，交予發展局成立的跨專業團隊統籌及實現。今年6月9日，林太出席任內最後一次特首答問會時，曾提及「『躍動港島南』是一個進展十分好的規劃，珍寶海鮮舫只是當中一個非常小的項目，更大的項目是地方營造、如何做好整個南區，包括香港仔、鴨脷洲、黃竹坑的連接性」。

梁進說，計劃最大目標為打造南區成為「港版威尼斯」，同時配合水上交通連接，惟繼珍寶海鮮舫及石澳石礦場水上運動中心項目觸礁，計劃吸引力大不如前，進展稱不上非常好，「咁都算做咗嘢，點都改善到南區民生」。