5區完成行人路加蓋項目 林世雄：明年多7區

連接公院主要通道加上蓋 年底陸續動工

林又稱，路政署正積極策劃為各條通往公立醫院的主要行人通道加建上蓋，包括連接九龍灣香港兒童醫院、灣仔鄧肇堅醫院、九龍城香港眼科醫院和屯門醫院的行人通道，預計年底陸續動工，2024年起分批完成。

他又表示，除致力令到香港對內和對外交通更便捷，他與同事亦努力為市民打造更舒適和優美的步行環境，既推動步行成為可持續的出行模式，鼓勵市民實踐健康生活，亦有助美化公共空間和市容。路政署自2017年起配合天橋和隧道的保養和翻新工程，選擇一些人流較高、位置較顯眼天橋或隧道做美化工程，為牆身添上圖案或色彩，多年來已為近300條天橋和隧道「添上新裝」，每個地區都有屬於自己的設計主題，呼應當區環境。為配合特區慶祝成立25周年，路政署今年亦特別在市區重點區域的天橋和隧道引入更多色彩設計，同時為多區的燈柱做美化工程。

林世雄稱希望這些美化工程可成為香港地標之一，猶如希臘小島白色小屋，令市民和旅客在香港「行街」的樂趣提升到另一層次。