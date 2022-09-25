打擊商舖阻街被罵 卓永興：商販習非成是

形容問題根深柢固 需長期密集執法

卓表示，林兆康向他說，觀塘區自去年9月起採用由食環署和警方聯手行動的執法模式，對付區內店舖阻街，兩個部門行使各自的權力，協作檢取移除店舖阻礙街道的物品，令有關店舖不僅面對1500元定額罰款，更要被算上被檢取貨物的價值，致違規成本大增。有關行動實施以來，普遍收到良好的改善效果。

卓永興又表示，前日巡視所見，街道確實比以前整潔、暢通；又認為店舖阻街問題根深柢固，不是掃蕩幾次便可竟全功，而是必須長期和密集執法，才能撥亂反正、革除積弊。

卓永興重申，「地區事項統籌工作組」已指示各部門，下月起在全港18區陸續採納聯合行動的執法模式打擊店舖阻街，「違法者必須認清，這已是一個不可逆轉的經營新局面」。他忠告店舖經營者切莫心存僥倖、以身試法。