何永賢「百日報告」 將述加快公屋供應

研改善部門交接 專隊驗收政府工程

何永賢昨日在港台《星期六問責》稱，政府正研究改善部門間的發展交接工作，提升建屋效率。她舉例，若土木工程拓展署認為部分工作可交給房屋署，可先交出地盤，待房屋署接手才展開有關工作，反之亦然。另外，政府亦研究在消防處及渠務署設專隊，專門驗收政府部門的工程，例如圖書館及醫院等設施，以加快流程。

維持10年供應33萬公屋目標

談及未來10年公屋供應，她說「33萬供應目標會keep住，亦都需要keep住」，當中公私營房屋七比三的比例合適。她重申粉嶺高爾夫球場用地對房屋供應非常重要，可提供逾萬伙公屋。

此外，何又稱接獲興建及營運過渡房屋的團體反映項目預算緊張，當局將回應訴求及籌備方案。被問及會否允許過渡房屋住戶居住年期增至輪候到公屋為止，她說租住期視乎土地使用期，本港土地資源寶貴，將協調跨部門加快興建更多公屋。

考慮逐步減少綠置居細單位數量

對於外界質疑綠置居細單位不受歡迎，何表示由於要提供充足的房屋供應，因此會保持綠置居單位面積的大細，稍後會考慮有否調整空間，逐步減少細單位數量。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣回應稱，目前房屋局下設獨立審查組（ICU），負責房委會樓宇的監管及監督，惟隨公營房屋項目增加，ICU工作量日漸繁重，他認為改善部門交接工作有助提升效率，有助分擔房委會在監督和驗收方面的繁重工作。