養殖移植 深水灣重建珊瑚礁 海洋公園收費浮潛活動 未來或擴至深水灣

明報記者 施晉宇

該計劃涵蓋的珊瑚品種，其碎片需1至2年才能修復，而較完整的會直接移植至首創的3D打印赤陶人工礁盤。海洋公園海濱樂園動物部監督王子沖說，珊瑚屬較難保育的生物，指形鹿角珊瑚生長速度快，卻易白化；而肉質扁腦珊瑚、秘密角蜂巢珊瑚較頑強，惟受光面積不及指形鹿角珊瑚廣，故研發3套系統養殖珊瑚，根據各品種調整水溫、光線、酸鹼度及微生物數量等，若某條件不達標，系統就會發信息提醒照顧員。

保育中心3月啟用 培育中小學活化大使

王透露明年3月啟用的保育中心會用這3套系統保育另外150棵珊瑚碎片，並打算聘請6名大學實習生參與照顧；本月起透過生態導賞和講座等，培育多名中小學「活化珊瑚大使」協助推廣保育，又不排除園方去年推出的收費浮潛活動，將來擴展至深水灣。

人工礁盤參照腦珊瑚設計 減人為足迹

負責研發人工礁盤的archiREEF，其聯合創辦人余碧芬說，人工礁盤是按環境和珊瑚特徵經演算法打印製成，不規則形狀有助珊瑚依附，提供穩固基座；由於本港水域沙泥沉積，一旦出現水流，海水撞擊不規則表面有助冲走沉積沙泥；人工礁盤參照腦珊瑚外觀設計，減少海牀的「人為足迹」；六角形設計則有助延伸發展，珊瑚生長情况再由專家和港大研究人員每季監察。

余稱，翻查資料發現深水灣幾十年前曾有珊瑚礁，近年水質好轉，惟「環境變好不代表珊瑚會重返」，加上全球暖化成為修復阻力，期望人為培殖珊瑚可重塑昔日蓬勃情况，在這場全球暖化與珊瑚「龜兔賽跑」中「推一把力」，將其存活率提高至98%。

信和集團透過黃氏家族創立的「香港創新基金」資助計劃。信和集團助理可持續發展總經理郭鎧怡說，現時透露總資助額言之尚早，不排除有新項目會加碼。

信和資助 不排除有新項目會加碼

郭鎧怡又說，氣候變化迫在眉睫，教育大眾保護「恆常看不見的世界」屬於重要課題，現時每兩周開會確保進度，若計劃效果理想，期望政府協助將同類修復珊瑚的計劃擴展至本港其他海域。

（城市保育）