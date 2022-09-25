紀律部隊首聯演中式步操 李家超：體現國家主權

李家超昨出席保安局於將軍澳消防及救護學院舉行「同心．展新」紀律部隊暨青少年團體步操大匯演，由各紀律部隊、輔助部隊及9個青少年團隊分別進行音樂表演和花式步操表演等，有800多人參與，包括約400名青年。李致辭稱，今次是轉用中式步操以來各紀律部隊首次聯合表演，充分體現國家主權，展現各部隊團結一致，維護國家尊嚴的堅定決心。

反修例青年遭踢出校 蕭澤頤：個別事件

另外，警務處長蕭澤頤日前接受有線新聞《有理有得傾》訪問稱，絕大部分因反修例事件入獄青年均後悔，反修例期間只是受社交媒體、朋輩壓力，甚至很多假新聞和假消息，令他們走出來。他認為既然他們已負法律責任，社會應給予讀書或工作機會，否則「逼他們走到牆角」，最終受難的是整個社會。

被問到有反修例青年出獄後被大學開除學籍，蕭澤頤曾私下接觸和協助他，他稱自己只是做很皮毛的事，至於該大學做法是否不近人情，他認為是個別事件，又說與不同大學校長討論過，他們認同要給誠心悔改的年輕人機會。他又透露接觸過出獄中學生，絕大部分學校都願意重新接受他們。