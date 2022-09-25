蕭澤頤：濫發免針紙 必拘不手軟

暫未收國慶日遊行申請

本周六就是國慶，蕭澤頤日前接受有線新聞《有理有得傾》訪問稱，現時不便透露當日警力部署和佈防，但絕對會調配大量人手在街上巡邏，包括軍裝警員、特種部隊及便裝警員。他說至今暫未收到遊行不反對通知書的申請，至於是否鼓勵團體避免在特別重要日子表達聲音，他說團體仍可申請遊行示威，警方將審視會否影響公共安全、公共秩序和影響他人權利等，全面風險評估才會考慮是否批准。

對於新冠疫情漸降，警方會否在諮詢專家後判斷遊行和集會可再次舉行，他稱要跟衛生署等相關部門再研究。今年七一社民連稱被警方國安處約談，被問到國安處會否約見他們要求不要再做遊行舉動，蕭稱相關行動細節不方便透露。

《港區國安法》至今實施逾兩年，本月初英女王離世，英國駐港總領事館外大批市民連日悼念，上周三一名男子在場以口琴演奏英國國歌和《願榮光歸香港》，被警方以涉嫌煽動拘捕。蕭澤頤稱要進一步調查有否足夠證據起訴，又勸喻任何人做任何事前要思考會否觸及法例，若其行動有可能煽動其他人情緒或擾亂秩序便可能犯法。

反恐熱線接6300舉報

蕭澤頤又說，年中推出的反恐舉報熱線至今接獲逾6300個舉報，感謝市民通知，令警方在部分案件拘捕疑犯，涉及電槍、仿槍械物件甚至可製成爆炸品的化學物，強調執法「絕不手軟」。他透露本港目前恐襲風險維持中度，未有具體情報顯示本港會成為受襲目標，惟過去數個月仍有涉及真槍實彈、爆炸品的案件，故不能掉以輕心，須加強線上線下的情報搜集；因應過往有人曾在社交媒體以「軟對抗」方式嘗試煽動市民做出違法甚至暴力行為，若有發現警方定會盡快處理。