陳枳森憾無法送別外婆 「盼服務熱愛土地報恩」

【明報專訊】辯方昨求情稱，次被告陳枳森在單親家庭長大，外婆得悉他被捕後深受打擊，以淚洗面，喃喃自語；母親替他憂慮，曾暈倒受傷，陳對此內疚。陳的外婆上周離世，他無法見最後一面。陳在求情信稱立志成為社工，還押期間和獄中年輕人傾談，盼社會不要放棄年輕人，如今他背負國安罪名，「夢想破滅於我而言猶如死刑」，並一度因病入院，但依然希望將來服務熱愛土地，報答家人養育之恩，庭上有女親友聞言落淚。
辯方續稱，第三被告朱慧盈父母離異，由她照顧七旬祖母起居生活；朱於7次涉案街站活動出席過兩次，屬「其他參加者」，去年3月朱因參選浸大學生會宣布退出賢學思政。而第四被告黃沅琳家境不算富裕，她受焦慮病情困擾，辯方呈上校長求情信稱，她兼職之餘亦常做義工及熱心貢獻社會。黃承認受煽惑，鹵莽不智觸犯紅線，事後向警方自首，懊悔不已，透過法庭公開致歉。
早沒參與早退出自首 3人盼減刑
綜合辯方求情，被告只是一群學生在街站現場發言宣講，而非在社交網站煽動，犯案規模不大，他們前年起8個月間犯案，無證據顯示有人受被告煽動，繼而策劃行動和付諸武力，被告行為可謂「徒勞無功」。且組織知名度低及架構鬆散，本案不涉及管有刀槍武器，辯方望法庭裁定情節輕微，並給予全數刑期扣減。
此外，辯方冀法庭考慮到陳枳森早於1月後沒再參與街站，朱慧盈提早退出組織，兩人屬自動放棄犯罪，黃沅琳則主動自首投案，根據《港區國安法》第33條減輕處罰。