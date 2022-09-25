陳枳森憾無法送別外婆 「盼服務熱愛土地報恩」

辯方續稱，第三被告朱慧盈父母離異，由她照顧七旬祖母起居生活；朱於7次涉案街站活動出席過兩次，屬「其他參加者」，去年3月朱因參選浸大學生會宣布退出賢學思政。而第四被告黃沅琳家境不算富裕，她受焦慮病情困擾，辯方呈上校長求情信稱，她兼職之餘亦常做義工及熱心貢獻社會。黃承認受煽惑，鹵莽不智觸犯紅線，事後向警方自首，懊悔不已，透過法庭公開致歉。

早沒參與早退出自首 3人盼減刑

綜合辯方求情，被告只是一群學生在街站現場發言宣講，而非在社交網站煽動，犯案規模不大，他們前年起8個月間犯案，無證據顯示有人受被告煽動，繼而策劃行動和付諸武力，被告行為可謂「徒勞無功」。且組織知名度低及架構鬆散，本案不涉及管有刀槍武器，辯方望法庭裁定情節輕微，並給予全數刑期扣減。

此外，辯方冀法庭考慮到陳枳森早於1月後沒再參與街站，朱慧盈提早退出組織，兩人屬自動放棄犯罪，黃沅琳則主動自首投案，根據《港區國安法》第33條減輕處罰。