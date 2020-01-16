王逸戰fb稱「共走未完路」 官促再作供 辯方：言「無悔」僅抒還押一年感想 官質疑鼓勵犯法

下月中再訊 兩被告索教導所報告

被告王逸戰（21歲）為組織召集人，陳枳森（21歲）為時任秘書長，朱慧盈（19歲）及黃沅琳（20歲）為發言人。4人昨穿上西裝應訊，陳於散庭時雙手合十致意。

控方甫開庭提出，王逸戰求情陳辭展示悔意，但網上帖文及報道引述王表明仍「無悔」，郭官有見兩者存矛盾，容許辯方休庭時索取指示。對於王於上周三在facebook稱「對結果雖然無期盼，但無怨無悔」，辯方解釋他是不要求法庭判非監禁刑罰，亦不歸咎或埋怨他人，他還押期間讀書進修，沒蹉跎歲月；王只是抒發還押一年感想，未徵詢法律意見下撰文，辯方強調他無意號召以同樣手法犯案。

控方指帖文較近期 應整體審視

郭官隨即稱那不純粹是感想「咁簡單」，王提及「好好活着，繼續擇言固執，一起昂首走那未完的路」，質疑鼓勵他人跟隨走上他犯法的舊路。辯方否認並依賴其求情信，重申王希望香港變得更好，他對控罪直認不諱和後悔，自己放下仇恨及願承擔刑罰。控方回應稱該帖文較近期，法庭應整體審視。郭官着辯方考慮需否召開聆訊，讓被告作供解釋。

求情稱唐英傑案後解散 影響有限

辯方求情稱，王逸戰在內地出生，2012年來港，與弟弟感情深厚，他開朗善良、上進和關心時事。他在中學文憑試考獲22分，原想當社工，現時希望在非牟利機構工作。王透過街站引起市民關注社會議題，而在國安法首案唐英傑案判刑後組織沒擺街站，繼而解散，影響力有限。

辯方期望法庭裁定本案屬「情節較輕」，判5年以下監禁；若屬「情節嚴重」，亦應依照本港法律就被告認罪全數扣減三分之一刑期，而不應受限於國安法判監5年以上，否則愈嚴重者可享受愈多刑期扣減，例如判監5年3個月只可減3個月，但判監9年則可減3年。辯方稱目前不肯定認罪能否減刑，難給法律意見。

【案件編號：DCCC 984/21】

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