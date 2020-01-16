VIET SPA案結案陳辭 稱不止個別技師有性服務 控方：蔡展鵬是知名高級警 職員必不冒險賣淫

4名被告依次為李亦晴、元秋香、張明芳及胡炳雄。

控方陳辭指出，警方在元秋香身上檢獲一部「公司手機」，在李亦晴提供密碼後解鎖手機，發現一個逾4000人訂閱的「vietspa」Telegram頻道，展示逾千張性感女性照片作宣傳，有人透過頻道預約服務。該手機又有一個名為「大灣區」的WeChat群組，李亦晴及張明芳均為群組成員，兩人曾在群組討論VIET SPA提供的色情服務價目表。

一被告同意「個個女仔都係咁做」

控方續指，放蛇警員曾問李亦晴「呢度係咪個個女仔都係咁做？」，李當時表示同意，由此可見不止個別女按摩師提供性服務，而3名女被告均為管理涉案賣淫場所的人。

針對辯方證人蔡展鵬的口供，控方稱對本案並無幫助，因蔡不如其他放蛇警員般直接接觸提供色情服務的技師，沒有相應觀察。控方又稱，眾所周知，蔡為知名的高級警務人員，店員必然會提高警覺，不會冒險向他提供色情服務。辯方大律師戴偉奧反駁指，控方假設所有警員不會光顧這些地方，說法沒有基礎。

辯方質疑控方假設警均不會光顧

辯方又回應，手機短訊可能涉及傳聞證供，且持有手機密碼不代表會使用Telegram帳戶，針對首兩名被告的證供不夠完整，亦無證據證明張明芳為管理角色。

【案件編號：ESCC1161/21】