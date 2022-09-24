涉搶槍男囚7年 上訴刑期獲批

上訴人為謝信誠（31歲），其代表大律師甫開庭表示，撤銷不服定罪上訴許可申請。

稱襲警間「掂到支槍」 無意搶

法官彭偉昌稱，原審區院法官謝沈智慧「將好多事實放在一起考慮」，故要求控方協助法庭釐清，如非法集結發生的時段等。彭官又問及上訴人與另一男子襲警的關係；控方回答是引用「伙同原則」控告上訴人，與已潛逃男子甘維邦襲警及搶槍。

上訴方表示，上訴人僅承認與甘襲警，其間「掂到支槍」，但不承認企圖搶槍。另外甘襲警後逃去，沒有碰到槍支，亦無法證明他當時是否有搶槍意圖，故難以應用伙同原則。彭官一度質疑，審訊時的辯方大律師無提出此議題。

指原審定罪無裁共同搶槍

官：上訴方「唔係無道理」

上訴方續指，謝官裁決時無裁定兩人共同搶槍，判刑時指兩人一同襲擊為加刑因素。彭官表示上訴方「唔係無道理」，並指謝官判刑時引用茆廣生搶劫案例，直言「佢（謝官）寫得真係唔太清楚，但唔代表佢唔啱」。

控方表示，茆廣生案例列明，持刀或其他武器搶劫，判囚5年；使用武力包括綁起事主，應判囚7年；稱就本案而言，上訴人承認襲警，對象更是一名警員，加上當時社會環境等因素，判囚7年並非過重。

【案件編號：CACC 250/21】

（反修例風暴）