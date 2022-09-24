新聞自由指數調查 業界回應率評分同新低

記協：採訪環境惡化 政府：仍蓬勃

政府發言人表示，只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並沒受限制，特區政府一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由。發言人又指，目前在香港特區政府新聞處新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共209家，反映傳媒環境繼續蓬勃。

由記協公布的「新聞自由指數」委託香港民意研究所今年5月向公眾進行調查，記協則訪問新聞從業員，分別向1016名18歲以上操粵語香港市民及169名新聞工作者做問卷調查；受訪者需就10個與新聞自由的相關因素評分，經加權計算後得出指數，總分為100分，分數愈高即評價愈正面。

公眾評分同跌 「批評中央顧忌」惡化

在公眾部分，整體評分微跌，各分項中以「法例確保可獲取資訊」改善最顯著，記者在「獲取報道所需資訊面對困難」及「受到人身威脅」減少；而在「立場取態多元化」及「批評中央政府時的顧忌」則評分下降，反映情况惡化。

業界評分10項目9下跌

93％指政府「打壓來源之一」

在新聞從業員部分，調查顯示10項與新聞自由相關的評分，只有「受到人身威脅」情况改善，其餘均錄得下跌，惡化程度最嚴重3項分別為「立場取態多元化」、「監察功效」及「批評特區政府時有顧忌」。調查指結果反映傳媒認為業界立場多樣性及監察功效均削弱，批評特區政府時有顧忌情况更為普遍。調查又顯示，逾93%受訪新聞從業員認為「政府是打壓新聞自由的來源之一」，為調查在2014年起有相關提問以來新高。

記協：有業者憂參與調查遭報復

另外，新聞從業員部分受訪人數及回應率較往年大減，今年記協邀請325名正式會員、並透過38間傳媒機構邀請逾400名新聞從業員，737人中有169人回應、比率為22.9%；去年調查則派出443份問卷，收到367個回覆，回應率82.8%。記協解釋，今年所得回覆數量遠較去年低，是由於「有新聞工作者坦言憂慮記協受查，並懼怕會因參與調查而遭報復」。

記協表示，本港大型傳媒機構接二連三倒閉，引發新聞業界恐慌；又指新聞業界收縮，令公眾接收社會資訊減少及更趨單一，認為倘資訊流通與新聞自由受損，將影響營商環境。

選委會界別立法會議員謝偉俊稱，在更多法例生效後傳媒在報道時「避忌肯定多了」，包括港區國安法，亦要顧及避免侵犯私隱，「以往過分寬鬆或濫用（新聞自由情况）可能收窄」，至於收窄程度是否達到適當平衡，則仍要需時觀察。