教大副校李子建明年接任校長 任期5年

學生會前會長：冀重新承認學生會

8間資助大學今年陸續公布人事變動（見表），教大校長張仁良2013年上任，今年初宣布不尋求連任，明年任滿10年。教大昨日發稿，公布李子建將接任校長，又附上李的簡歷，稱他2010年加入教育學院（教大前身），先後出任內地及海外多所大學的訪問、客座或兼職教授，歷任粵港澳大灣區中小學校長聯合會學術委員會成員等。李的研究範圍包括課程與教學、環境教育與地理教育，以及學校改進。

教大校董會主席黃友嘉說，過去多年，李在教大的成就卓越，加上他對教大未來發展的願景、策略和方向，深信他定能帶領教大在新的階段邁步向前。教大校長張仁良稱，李是敬業的教育家和備受尊崇的學者，形容兩人共事差不多10年，一直合作無間。

教大今年7月宣布引入大灣區考察，將逐步推行，2026/27年起全校本科生必須參加。當時宣布有關安排的李子建稱：「新一代要與時並進，方可把握種種機遇；教大以立足香港、認識國家和放眼世界作為導向。」

今年初，教大學生會被校方批評「多年來存在管治問題」，故不再承認學生會，會址被收回。教大學生會前會長楊逸銘回覆本報稱，期望下任校長多聆聽和接納學生意見，冀屆時學生會可被校方重新承認。他說，教大沒有校長論壇等傳統，惟2019年反修例事件時，校長張仁良曾公開與學生對談，事後則鮮見他蹤影，希望下任校長多嘗試透過公開途徑與學生溝通。