稱不再接受中國公民 美國外科學院取消林哲玄院士資格

學院：順從中國法例 林：虛偽至極

政府網頁顯示，醫務衛生局長盧寵茂履歷包括美國外科學會榮譽院士。本報昨向醫衛局查詢盧有否收到相關信件、是否仍是該院榮譽院士，截稿前未獲回覆。

林哲玄前日在facebook貼出美國外科學院（American College of Surgeons）的信件，信中指該院不再接受中國公民成為會員或院士，終止林的院士身分。信中提到，中國法律規管境內運作的外國組織，由於要尊重、完全順從（fully compliant）相關法例，故有今次決定。林哲玄昨日回覆本報稱，事件對他毫無影響，不會向院方澄清或上訴，「沒大不了，慳番啲錢，好恨咩真係？」

外科醫生：未知會否牽連合辦課程

林哲玄稱，每年向該院繳約200美元（約1560港元）會員費，過往曾擔任其在港舉辦的創傷學課程導師，早年曾赴美出席其專科學術會議。他認為事件打擊學術交流，做法不理想。對於該院針對中國公民，林強調自己確是中國公民，「引以為榮，我是中國公民有何問題？如是中國公民便不能參加，那便不參加」。他說有別於其他資歷，美國外科學院院士或會員等身分，本身不能會印於名片上，事件不影響其工作及專業資格。

郭寶賢稱，未聞其他專科的海外學院會跟隨有關做法。他說，本港外科醫生多為英國愛丁堡皇家外科醫學院院士、澳洲皇家外科醫學院院士，這兩資格須經考試、受訓所得，而美國外科學院則毋須。他說，美國外科學院與本地大學合辦醫學課程，頗具認受性，暫未確定今次事件會否牽連課程，但他指其他機構亦有提供類似課程。