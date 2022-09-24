合照告別學生會 城大14生「多戶聚集」罰款 各罰7000元 求情稱私人地方聚3分鐘

14名被告分別為劉浚傑、陳文軒、何卓朗、鄭子傑、喬曦朗、陳沛瑜、雷璧僥、何明華、張晉熙、林璟航、陳凱藝、張彥焅、戴曉桐及呂瑞琪，均為城大學生，年齡介乎19至22歲。控方案情指出，由於14名被告報稱居於不同住所，他們在城大參加同一場活動，屬於多戶聚集，違反「限聚令」。

辯方求情時表示，14名被告均沒有案底，對校園事務充滿熱誠；本案源於校方收回學生會會址，學生會成員有責任喚起同學關注，「有良好意願，但用咗不當方法」。辯方表示本案案情輕微，各被告當時在3分鐘內拍照聚集，而案發地點為私人地方，只限城大師生出入，聚集人數不多。辯方提及各人當時戴口罩合照，保持適當距離，擔任會長的劉浚傑曾提醒各人「企疏啲」，並非故意忽視染疫風險，日後不會再犯案。

官稱未理校方提醒 罔顧法律公共衛生

裁判官崔美霞聽畢表示，校方職員曾提醒14名被告遵守防疫規定，但當時無人離場或叫停活動，明顯罔顧法律及公共衛生，忽略作為香港市民維持公共衛生的責任。崔官接納本案事發時間短暫，考慮被告初犯、求情陳辭及經濟因素等，判處各人各罰款7000元。

控方案情指出，城大校方今年2月7日要求城大學生會遷離會址，學生會同月12日在facebook發帖，呼籲學生到場紀念及出席「臨別禮」。事發當日下午3時，約100人在學生會會室外聚集，其間有人派發T恤，並在玻璃板簽名留念。會長劉浚傑、內務副會長陳文軒與外務副會長何卓朗分別持擴音機發言，及後關上會室大門。過程中，校方管理人員及保安在旁展示字句，提醒參與者避免違反限聚令。不久，人群在校內叫喊口號，至下午4時半散去。同日下午5時許，本案14名被告在校內民主牆前一字排開拍照留念，事後有校園媒體在社交平台發布大合照及影片。

另外，對於有報道指當日有人寫上煽動字句，本報向警方查詢國安處是否已完成調查。警方表示，採取任何行動均會按實際情况，依法處理，不會評論個別案件。

【案件編號：KCS 23506-19/22】

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