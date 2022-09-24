虛報快測陽首判刑 女文員囚14天 官：易犯案難揭發 判刑須阻嚇仿效

為放「病假」造假 衛署抽查發現

被告李穎怡（25歲）承認各一項「明知而向衛生主任提供在要項上屬虛假資料」罪，及「明知而向獲授權人員提供在要項上屬虛假資料」罪。沒有律師代表的被告親自求情，她說想取得病假而犯案，其病假沒有薪金；她因擔憂會被送往方艙醫院，其後又訛稱未有作出申報。

裁判官施祖堯判刑時稱，被告上載他人的陽性快測證明至平台，罪行容易干犯，須判處阻嚇力刑罰，以防止其他市民仿效；類似罪行難以洞察，可導致相關系統崩潰。被告為了個人利益犯案，申報時經過填寫聲明等步驟，可見她有計劃，非一時衝動。施官又稱，被告在查問下繼續說謊，進一步瞞騙署方，或令醫療系統壓力大增。施官認為須判處監禁，以21日為各罪量刑起點，就她認罪減刑後判監14天，同期執行。

憂被送方艙 一度否認曾呈報

控方案情指出，被告今年3月28日在快測申報平台填寫聲明及其手機號碼，上載其身分證及快測陽性的相片到平台後，獲發隔離令。衛生署隨機抽查時發現被告深喉唾液樣本呈陰性。至4月1日，被告再被要求檢測，她以電郵告知衛生署自己從未確診，亦聲稱不曾在平台申報。

衛生署個案追蹤辦公室接手調查，於4月2日致電被告，惟被告拒絕再次檢測，又說在平台申報的並不是她。個案交由警方跟進，同月19日上門拘捕被告。被告警誡下稱「我一時貪玩想試下個系統」，她連續十天快測結果均呈陰性，她為了取得病假而在平台申報，以及上載不屬於她的快測陽性結果。

根據第599D章 《預防及控制疾病（披露資料）規例》，任何人違反上述罪行，最高可處罰款1萬元及監禁6個月。

【案件編號：WKCC 3399/22】

明報記者

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