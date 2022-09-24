機電署促中電 研後備電纜遷回港

陳紹雄料單項工程對電費影響小

被問及相關工程成本會否撥入資本投資，增加本地電費加價壓力，中大經濟學系副教授莊太量亦估計單一工程對電費加幅影響不大，相比若能源成本增加，電力公司收取的「附加費」項目反而較高。他建議當局公開更多資料，包括比較各個改善方案的造價和成本，讓決策部門更清晰比較利弊。

受損電纜在深 未向機電署通報

環境及生態局昨回覆立法會經濟發展事務委員會稱，根據中電提供資料，大停電所涉電纜由兩組後備電纜支援，其中一組途經內地，走線超出本港範圍，而該組電纜經深圳蛇口段於去年8月因第三方挖掘工程損毁，受技術困難和疫情影響，維修工程今年7月中完成；另一組後備電纜仍有足夠容量恢復電力供應，惟大停電當晚通訊電纜損毁，中電無法監測涉事地區電網實時狀况，當值人員無法即時透過遙控方式復電。局方透露，由於該組電纜受損時不涉及傷亡、停電或電壓驟降，而位置亦在香港以外，故中電未有向機電署通報。

局方在文件稱，機電署會要求中電檢視其電網，研究超出香港範圍的走線可否遷回境內，若不適宜更改線路，包括如技術上不可行，或其造價將帶來過量電費壓力等，中電應在這些裝置發生事故後適時向機電署通報，讓署方監督善後工作。而中電將按照報告建議研究提升通訊系統，包括考慮採用不同走線，安排額外備用的通訊電纜，探討緊急情况下安全使用商用電訊網絡的可能，並會審視控制中心在失去遙距監察和控制功能下，恢復供電的程序和溝通機制等。